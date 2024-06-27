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28 июня, 2024
ДомойAI / MLПриложение ChatGPT стало доступно всем пользователям Mac

Приложение ChatGPT стало доступно всем пользователям Mac

ChatGPT

Компания OpenAI объявила, что приложение ChatGPT для macOS теперь доступно для всех пользователей. До этого воспользоваться им могли только подписчики ChatGPT Plus.

Приложение работает только на компьютерах Mac с процессорами серии M под управлением macOS Sonoma или более поздней версии. Для быстрого запуска программы нужно использовать комбинацию клавиш CMD + Space.

OpenAI отмечает, что приложение ChatGPT для macOS разработано так, чтобы оно «органично интегрировалось во все, что делает пользователь на своем компьютере». Пользователи смогут делать и обсуждать скриншоты непосредственно в приложении, загружать файлы и изображения, а также задавать боту вопросы. Беседы, сделанные с помощью приложения, сохраняются в архиве и могут быть использованы для повторного поиска. Взаимодействовать с чат-ботом предлагается как через текст, так и голосом.

Приложение доступно для загрузки на Mac с сайта OpenAI. Версия для Windows, как сообщается, появится в конце 2024 года.

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