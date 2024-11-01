Telegram получил крупное обновление

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление, в котором реализовано много полезных функций: ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям и многое другое.

Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео

При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество — низкое, среднее или высокое.

Помимо этого, на iOS доработали режим «Картинка в картинке» — теперь для одновременного просмотра видеозаписи и чатов достаточно потянуть открытое видео вверх. Такой же жест, направленный вниз, по-прежнему закрывает видео.

Поскольку пользователям больше не обязательно смотреть видеозаписи в том же разрешении, в котором они были загружены, владельцы каналов могут позволить себе выкладывать видео более высокого качества. Теперь видео не нужно дополнительно подготавливать к публикации — Telegram самостоятельно оптимизирует его и сохранит в нескольких вариантах с разной степенью сжатия. У пользователей с более слабым интернет-соединением автоматически откроется сжатое видео, в то время как обладатели высокоскоростного интернета смогут сразу посмотреть контент в максимальном качестве.

Новые настройки качества видео в данный момент доступны для каналов с несколькими тысячами подписчиков.

Регулировка скорости воспроизведения

Возможность выбирать скорость просмотра видеозаписей доступна в Telegram уже много лет. Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.

Максимально ускорить воспроизведение видео можно в 2,5 раза.

Добавление фотографий к отправленным сообщениям

Если вы забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, теперь можно легко добавить их при редактировании сообщения. Больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.

Помимо этого, уже прикрепленные медиафайлы можно заменить на другие.

Время последнего изменения сообщений

Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.

Такие можно просматривать подробные уведомления о прочтении своих сообщений в небольших группах и личных чатах. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником.

Внутренние хештеги в чатах

В чатах появились внутренние хештеги — теперь владельцы групп и каналов могут использовать формат «#хештег@имя_пользователя». При нажатии на такой хештег отображаются публикации и истории только из того же чата. Например, пользователь, нажавший на #путешествия, увидит результаты поиска по всему Telegram — а для #путешествия@durov будут сразу показаны результаты только из канала @durov.

Если ввести хештег при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, позволяющее добавить к хештегу @имя чата. В результатах глобального поиска по хештегам отображаются только публичные сообщения и публичные истории.

Официальные рекламные объявления в ботах

В ботах и мини-приложениях появилась официальная реклама Telegram. Это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.

Официальные рекламные объявления ненавязчивы и сохраняют конфиденциальность личных данных пользователей, а авторы контента и разработчики могут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в их каналах и ботах.

Увеличенные лимиты сообщений для ботов

Все боты Telegram могут отправлять пользователям до 30 сообщений в секунду — бесплатно. Разработчики теперь могут увеличить лимит сообщений для крупных сервисов — в этом случае бот будет отправлять до 1000 сообщений в секунду. Отправка сообщений оплачивается с баланса бота и стоит 0,1 звезды.

Точные счетчики реакций

Если вы хотите узнать точное количество сердец (или звезд, или тыкв), которое пользователи оставили под вашим сообщением, нажмите и удерживайте счетчик с нужной реакцией.