NETTY и InfoCity определят IT-событие года

Начиная с 2009 года проводимая в рамках Национальной Интернет Премии NETTY номинация «IT-событие года» награждает ключевые достижения азербайджанского рынка высоких технологий. Проведение номинации инициировано оргкомитетом премии NETTY и редакцией журнала InfoCity.

Претендентами на получение премии могут стать проекты, способствующие развитию национального сегмента информационных технологий.

Приглашаем всех, кто принимал участие в реализации значимых ИТ-проектов подать заявку и рассказать о своих достижениях на сайте конкурса https://www.netty.az/ru/itaward.

Заявки на участие в номинации могут подаваться по проектам и решениям только в том случае, если их реализация была начата или завершена в период с 2023 по 2024 годы. Регистрация заявок платная. Только одобренные оргкомитетом заявки получат ссылку на оплату и продолжат участие.

Заявки могут быть поданы как со стороны заказчиков проекта или решения, так и со стороны исполнителей при взаимном согласовании или только одной из сторон.

Прием заявок на участие в номинации IT- событие года продлится до 1 декабря 2024 года. Информация о проектах будет публиковаться на сайтах конкурса и журнала.

Заявленные проекты будут представлены на голосование академии премии NETTY и редакции InfoCity.

Представители трех набравших наибольшее число оценок проектов будут приглашены в качестве номинантов на финальную церемонию награждения NETTY 2024 где из их числа будет названо главное «IT-событие года».