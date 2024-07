OpenAI представил поисковик SearchGPT на базе ИИ

Компания OpenAI представила поисковую систему SearchGPT на основе искусственного интеллекта. Financial Times называет разработку нового инструмента «прямым вызовом Google», чья поисковая система доминировала последние 20 лет и который недавно развернул собственную функцию поиска на основе ИИ.

В OpenAI заявляют, что поиск информации в интернете, каким он выглядит сейчас, можно значительно улучшить при помощи нейросети. «SearchGPT — это временный прототип в виде объединенных новых функций поиска на базе искусственного интеллекта, которые дают быстрые и своевременные ответы с понятными и релевантными источниками», — отмечает компания. Поисковик сможет обобщать информацию, найденную на веб-сайтах, включая новостные ресурсы, а также отвечать на уточняющие вопросы пользователей. Ссылки на источники будут указаны в конце каждого ответа.

Известно, что поисковую систему создают в партнерстве с известными издателями и новостными агентствами, включая Reuters, The Associated Press, The Atlantic, Vox Media и The Wall Street Journal. Их контент используют для обучения системы.

На данное время SearchGPT доступен лишь небольшой группе пользователей. OpenAI уже открыла лист ожидания на 10 000 человек для тестирования сервиса. Впоследствии компания намерена интегрировать часть функций поисковика непосредственно в ChatGPT.