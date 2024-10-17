Сборник Tetris Forever выйдет 12 ноября

В конце лета компания Digital Eclipse анонсировала игровой сборник Tetris Forever, посвященный 40-летию легендарной головоломки. Теперь названа дата его релиза: коллекция выйдет 12 ноября на PC (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.
В состав сборника Tetris Forever войдут следующие игры:
- Tetris — оригинальная версия Пажитнова, вышедшая в 1984 году на компьютере «Электроника-60»;
- Tetris — версия Spectrum Holobyte — в 1988 году на Apple II;
- Tetris — в 1988 году на Famicom;
- Hatris — в 1990 году на Famicom;
- Tetris 2 + Bombliss — в1990 на Famicom;
- Hatris — в 1991 году на Game Boy;
- Hatris — в 1992 году на Nintendo Entertainment System;
- Super Tetris 2 + Bombliss — в 1992 году на Super Famicom;
- Tetris Battle Gaiden — в 1993 году на Super Famicom;
- Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban — в 1993 году на Super Famicom;
- Super Tetris 3 — в 1994 году на Super Famicom;
- Super Bombliss — в 1995 году на Game Boy;
- Super Bombliss — в 1995 году на Super Famicom;
- Super Bombliss DX — в 1998 году на Game Boy.
За разработку игры, выпущенной в 1988 году на Apple II, отвечала компания Spectrum Holobyte, за остальные версии — Bullet-Proof Software. Игроков также ждет совершенно новая игра Tetris Time Warp, созданная Digital Eclipse. В нее можно играть вчетвером, перемещаясь в реальном времени по различным эпохам Тетриса.
Кроме того, покупателей ждет интерактивный музей с документальными материалами и полная видеоистория игры, которую расскажут ее создатель Алексей Пажитнов и основатель The Tetris Company Хенк Роджерс.