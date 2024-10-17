Сборник Tetris Forever выйдет 12 ноября

В конце лета компания Digital Eclipse анонсировала игровой сборник Tetris Forever, посвященный 40-летию легендарной головоломки. Теперь названа дата его релиза: коллекция выйдет 12 ноября на PC (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch.

В состав сборника Tetris Forever войдут следующие игры:

Tetris — оригинальная версия Пажитнова, вышедшая в 1984 году на компьютере «Электроника-60»;

Tetris — версия Spectrum Holobyte — в 1988 году на Apple II;

Tetris — в 1988 году на Famicom;

Hatris — в 1990 году на Famicom;

Tetris 2 + Bombliss — в1990 на Famicom;

Hatris — в 1991 году на Game Boy;

Hatris — в 1992 году на Nintendo Entertainment System;

Super Tetris 2 + Bombliss — в 1992 году на Super Famicom;

Tetris Battle Gaiden — в 1993 году на Super Famicom;

Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban — в 1993 году на Super Famicom;

Super Tetris 3 — в 1994 году на Super Famicom;

Super Bombliss — в 1995 году на Game Boy;

Super Bombliss — в 1995 году на Super Famicom;

Super Bombliss DX — в 1998 году на Game Boy.

За разработку игры, выпущенной в 1988 году на Apple II, отвечала компания Spectrum Holobyte, за остальные версии — Bullet-Proof Software. Игроков также ждет совершенно новая игра Tetris Time Warp, созданная Digital Eclipse. В нее можно играть вчетвером, перемещаясь в реальном времени по различным эпохам Тетриса.

Кроме того, покупателей ждет интерактивный музей с документальными материалами и полная видеоистория игры, которую расскажут ее создатель Алексей Пажитнов и основатель The Tetris Company Хенк Роджерс.