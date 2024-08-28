В честь 40-летия культовой игры выпустят сборник Tetris Forever

Калифорнийская студия Digital Eclipse анонсировала игровой сборник Tetris Forever. Коллекция будет посвящена 40-летию легендарной головоломки, которая увидела свет в 1985 году.

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В состав сборника войдет 15 классических игр — таких как самый оригинальный «Тетрис» с компьютеров «Электроника-60», а также Tetris Battle Gaiden и Super Bombliss. Игроков также ждет совершенно новая игра Tetris Time Warp: в нее можно играть вчетвером, перемещаясь в реальном времени по различным эпохам Тетриса.

Покупатели Tetris Forever получат также более часа документальных видеозаписей, в которых историю игры расскажут ее создатель Алексей Пажитнов и основатель The Tetris Company Хенк Роджерс.

Выпустят сборник Tetris Forever в этом году на PC (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch. Точную дату релиза не назвали.