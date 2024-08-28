spot_img
28 августа, 2024
ДомойSoftwareИгрыВ честь 40-летия культовой игры выпустят сборник Tetris Forever

В честь 40-летия культовой игры выпустят сборник Tetris Forever

Tetris Forever

Калифорнийская студия Digital Eclipse анонсировала игровой сборник Tetris Forever. Коллекция будет посвящена 40-летию легендарной головоломки, которая увидела свет в 1985 году.

В состав сборника войдет 15 классических игр — таких как самый оригинальный «Тетрис» с компьютеров «Электроника-60», а также Tetris Battle Gaiden и Super Bombliss. Игроков также ждет совершенно новая игра Tetris Time Warp: в нее можно играть вчетвером, перемещаясь в реальном времени по различным эпохам Тетриса.

Покупатели Tetris Forever получат также более часа документальных видеозаписей, в которых историю игры расскажут ее создатель Алексей Пажитнов и основатель The Tetris Company Хенк Роджерс.

Выпустят сборник Tetris Forever в этом году на PC (Steam, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch. Точную дату релиза не назвали.

Предыдущая статья
Представлены недорогие QLED-телевизоры Xiaomi X Pro
Следующая статья
Check Point приобретает компанию Cyberint, специализирующуюся на аналитике угроз
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»