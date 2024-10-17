Представлена Fujifilm X-M5: компактная и легкая беззеркальная камера за $799

Компания Fujifilm провела презентацию компактной камеры X-M5, которая, как ожидается станет конкурентом Sony ZV-E10 II. Производитель называет новинку самой легкой в линейке X-mount и позиционирует ее как устройство для создателей контента. Вес X-M5 составляет всего 355 гр.

Fujifilm отмечает, что какие-бы камеры не использовались в смартфонах, X-M5 имеет сенсор гораздо большего размера, способный захватывать больше света и передавать больше деталей. X-M5 оснащена 26 Мп сенсором X-Trans CMOS 4 и процессором X-Processor 5 текущего поколения, что и у X-S20. Камера способна снимать со скоростью до 8 к/сек в формате RAW с механическим затвором и записывать видео 6.2К/30p, 4К/60р и Full HD с частотой кадра до 240p. Есть встроенный микрофон и разъем для подключения внешнего.

Обеспечивается очень точная ИИ-автофокусировка даже в сложных условиях съемки и отлично отслеживаются движущиеся объекты, включая транспорт и дроны.

Камера получила физический переключатель для имитации пленки, который расположен в левой части верхней поверхности корпуса, благодаря чему можно быстро переключаться между 20 разными режимами.

Версия Fujifilm X-M5 в серебристом цвете поступит в продажу в ноябре, а в апреле следующего года будет предложена камера черного цвета. Цена обоих вариантов одинаковая и составляет $799.