Amazon представил четыре ридера Kindle, один из них с цветным экраном

Компания Amazon пополнила линейку электронных книг Kindle сразу четырьмя моделями. Среди новинок – первый ридер компании с цветным экраном Colorsoft Signature Edition. Модель «разработана для обеспечения насыщенных цветов, схожих с бумажной печатью» для цветных обложек и выделенного текста. Изображения можно увеличивать, «не беспокоясь о пикселизации», используя как стандартные, так и яркие цветовые стили.

Корпус ридера водонепроницаем, поддерживается функция быстрого перелистывания страниц и технология беспроводной зарядки. На одном заряде устройство способно проработать до 8 недель.

Kindle Colorsoft Signature Edition поступит в продажу 30 октября по цене $279,99.

Другая модель, Scribe, сочетает функции электронной книги и блокнота. Экран с плотностью пикселей 300 ppi получил белую рамку и призван создать ощущения чтения и рисования, как на настоящей бумаге.

Функция Active Canvas позволит добавлять заметки прямо на страницы книги и текст будет их «обтекать». Заметки также можно делать на боковую панель, которую легко скрыть при необходимости. Есть поддержка ИИ-функций — с помощью них можно сделать краткую сводку по написанному на странице и превратить рукописный текст в печатный.

Kindle Scribe будет стоить $399,99, а его продажи начнутся 4 декабря.

Paperwhite — «самая быстрая» в линейке. Обновленная версия самой продаваемой электронной книги компании получила более крупный 7-дюймовый экран, за счет чего устройство стало тоньше модели предыдущего поколения. Доступно 16/32 Gb встроенной памяти, автоматическая регулировка яркости подсветки, есть защита от воды. Новинка может работать автономно до 3 месяцев.

Kindle Paperwhite на 16 Gb памяти будет стоить $159,99, а версия на 32 Gb — $199,99. Устройство уже доступно для покупки.

И последняя представленная модель – это обновленный Kindle начального уровня. Устройство оснащено антибликовым экраном с плотностью пикселей 300 ppi. Поддерживается быстрое перелистывание страниц, а для хранения данных предусмотрен накопитель на 16 Gb. Вес составляет всего 159 гр.

Цена модели — $109,99.