Релиз GTA VI обернулся для индустрии настоящим финансовым рекордом: по данным трекера продаж Sensor Tower, уже к вечеру 19 ноября по американскому времени суммарные цифровые продажи игры, включая предзаказы, достигли отметки в 24,6 млн. копий и принесли около $2,36 млрд. В комментарии изданию Deadline старший вице-президент по аналитике видеоигр Sensor Tower Карл Контус уточнил, что только за счет предварительных заказов проект преодолел планку в $2 млрд выручки. Львиную долю продаж обеспечили владельцы PlayStation 5, на которых пришлось порядка 75% тиража — около 18,44 млн. копий на $1,77 млрд, тогда как аудитория Xbox Series X|S приобрела 6,15 млн. экземпляров на сумму $588 млн.

Такой старт значительно превосходит показатели предыдущей части серии. По данным Книги рекордов Гиннесса, в 2013 году GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 разошлась тиражом 11,21 млн. копий за первые 24 часа, заработав $815,7 млн. Таким образом, стартовые результаты GTA VI с учетом предзаказов превышают достижения предшественницы более чем вдвое по количеству проданных копий и почти втрое по объему выручки. На рост денежных показателей повлияло и общее удорожание игр за прошедшее десятилетие: стандартное издание новой части стоит $79,99 в США и €79,99 в Европе, а версия Ultimate Edition обойдется покупателям в $99,99 и €99,99 соответственно.

Несмотря на внушительные цифры, издательство Take-Two Interactive пока не опубликовало официальную статистику продаж и не раскрыло финальный бюджет проекта. По оценкам отраслевых аналитиков, разработка и маркетинг GTA VI могли обойтись в $1–1,5 млрд. Для точного расчета окупаемости необходимо учитывать и комиссии цифровых магазинов PlayStation и Xbox. Стандартный сбор платформ составляет около 30%, однако для блокбастеров такого масштаба издатели нередко добиваются индивидуальных условий и снижения процента отчислений. При этом текущий объем продаж уже позволяет говорить о том, что игра как минимум приблизилась к полной окупаемости производственных затрат в первые дни релиза, даже без учета розничных продаж на физических носителях.

Отдельной точкой роста для проекта остается компьютерная версия. На данный момент GTA VI доступна только на консолях текущего поколения, а дату релиза на ПК студия Rockstar Games пока не объявила — традиционно для игр серии эта версия выходит спустя год или полтора после консольного старта.