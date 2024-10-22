Представлены смартфоны среднего уровня Huawei nova 13 и nova 13 Pro

Компания Huawei представила смартфоны среднего ценового диапазона nova 13 и nova 13 Pro. Аппараты во многом имеют одинаковые технические характеристики. Обе модели построены на платформе Kirin 8000 и имеют 12 Gb оперативной памяти. Дисплеи смартфонов могут отображать 1,07 млрд. цветов и получили новое литий-кремниево-алюминиевое стекло двойной прочности.

Базовый Huawei nova 13 получил плоский 6,7 дюймовый OLED-экран разрешением 2412 х 1084 пикселя, кадровой частотой 120 Hz, частотой дискретизации сенсорного слоя 300 Hz и частотой регулировки ШИМ 1440 Hz.

Основная камера представлена датчиком на 50 Мп (f/1.9, PDAF) и 8 Мп телеобъективом (f/2.2, 112˚). Фронтальная камера разрешением 60 Мп (f/2.4, 17 мм, 100˚). Поддерживаются некоторые ИИ-функции редактирования изображений.

У Huawei nova 13 Pro изогнутый OLED-экран с диагональю 6,76 дюйма, разрешением 2776 х 1224 пикселя, кадровой частотой 120 Hz, частотой дискретизации сенсорного слоя 300 Hz и ШИМ-частотой 2160 Hz.

В блок основной камеры входит три датчика: 50 Мп (f/1.4-4.0, 23 мм, PDAF, RYYB, OIS), 12 Мп телеобъектив (f/2.4, 69 мм, PDAF, OIS, 3x оптический зум) и 8 Мп сверхширокоугольный модуль (f/2.2, 16 мм, угол обзора 112˚). На передней панели находится система с двумя камерами: 60 Мп сенсор (f/2.4, 17 мм, 100˚) и 8 Мп телеобъектив (f/2.2, 52 мм, 2x оптический зум). Устройства также поддерживают ИИ-функции редактирования изображений.

Емкость аккумулятора nova 13 составляет 5000 мАч, Pro-версии — 4600 мАч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт (от 0 до 50% за 9 минут). Смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB Type-C 2.0, Dual SIM, стереодинамики, ИК-излучатель, защиту от воды и пыли IP65 и оптический сканер отпечатков пальцев под экраном. Габариты и вес nova 13: 161.4 x 75.3 x 7 мм, 195 гр, nova 13 Pro: 163.4 x 74.9 x 7.8 мм, 209 гр. Смартфоны поддерживают спутниковую связь через группировку Beidou и работают под управлением HarmonyOS 4.2. Аппараты будут предложены в четырех цветовых вариантах корпуса: Starry Black, Green, Feather White и Feather Purple. Задняя панель смартфонов имеет «клетчатый» дизайн.

Цены на Huawei nova 13: 12/256 Gb — $380, 12/512 Gb — $420, 12 Gb/1 Tb — $490. Цены на Huawei nova 13 Pro: 12/256 Gb — $520, 12/512 Gb — $560, 12 Gb/1 Tb — $630. В продажу обе модели поступят 25 октября.