Маркетплейс Wildberries стал доступен на рынке Грузии

Маркетплейс Wildberries сегодня начал продажи товаров в Грузии, которые будут осуществляться по франшизе местной компанией-партнером.

Жители Грузии получат доступ к широкому ассортименту товаров маркетплейса, который насчитывает более 8 миллионов наименований в различных категориях: одежда, товары для красоты и здоровья, бытовая техника, товары для ремонта, сада и дачи и многое другое.

На первом этапе франчайзи будет осуществлять доставку в пункт выдачи заказов под брендом Wildberries в Тбилиси. Срок доставки — около 7 дней, при этом рассматривается возможность запуска курьерской доставки. Позже планируется расширение логистической инфраструктуры в регионе.