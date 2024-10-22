AZAL запустил онлайн-услугу возврата авиабилетов

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил новую онлайн-услугу по возврату авиабилетов, которая доступна на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании. Это очередной шаг AZAL в направлении цифровизации и повышения удобства для клиентов.

Новая услуга по возврату билетов предоставляет клиентам AZAL больше возможностей для самостоятельного управления бронированиями. Оформить возврат авиабилета можно, не выходя из дома, без необходимости посещения офисов или обращения в контактный центр. Теперь пассажир может вернуть билет из любой точки мира, просто нажав кнопку «Возврат билета» в разделе «Мои бронирования». Возврат обрабатывается автоматически.

В зависимости от выбранного тарифа, клиенты могут оформить как полный, так и частичный возврат авиабилета. Это позволяет вернуть средства за отдельные сегменты путешествия. Например, если часть маршрута уже пройдена, пассажир может вернуть оставшуюся часть билета. Такая гибкость особенно важна для тех, чьи планы могут измениться в процессе путешествия.

Кроме того, услуга доступна как для одного, так и для нескольких пассажиров одновременно, что упрощает управление групповыми бронированиями. При этом, если в бронировании несколько пассажиров, можно выбрать конкретного для возврата средств.

Более подробная информация о том, как пользоваться онлайн-возвратом на сайте www.azal.az и в мобильном приложении авиакомпании:

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Мобильное приложение AZAL доступно для скачивания по следующей ссылке: https://bit.ly/azal-app.