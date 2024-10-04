ASUS Zenbook S 14 (UX5406): Интеллектуальная мощь в изящном исполнении

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) — новейший представитель премиальной линейки ультрабуков, сочетающий передовые технологии и элегантный дизайн. Этот компактный и мощный ноутбук предназначен для профессионалов и творческих пользователей, ценящих производительность, портативность и стиль.

Ключевые особенности:

Процессор Intel Core Ultra со встроенным ИИ-ускорителем

14-дюймовый OLED-дисплей (3K, 120 Гц)

Ультратонкий корпус из Ceraluminum

Поддержка Wi-Fi 7 и Thunderbolt 4

До 27 часов автономной работы

Давайте рассмотрим, как ASUS Zenbook S 14 (UX5406) соответствует потребностям современных пользователей.

Дизайн и дисплей

Дизайн:

Материал крышки: Ceraluminum (алюмооксидная керамика)

Габариты: 31,03 x 21,47 x 1,19 ~ 1,29 см

Вес: 1,20 кг

Цвета: Zumaia Gray и Scandinavian White

ASUS Zenbook S 14 впечатляет инновационным использованием Ceraluminum — материала, сочетающего легкость алюминия и прочность керамики. Ультратонкий корпус и вес всего 1,2 кг делают ноутбук идеальным для мобильных пользователей. Устройство соответствует военному стандарту надежности MIL-STD 810H.

Дисплей:

Тип: OLED

Диагональ: 14 дюймов

Разрешение: 3K (2880 x 1800)

Частота обновления: 120 Гц

Цветовой охват: 100% DCI-P3

Сертификации: Pantone Validated, VESA DisplayHDR True Black 500

OLED-экран обеспечивает превосходное качество изображения с глубокими черными цветами и яркими, насыщенными оттенками. Высокая частота обновления и сертификации гарантируют комфорт для глаз и точную цветопередачу, что особенно важно для творческих профессионалов.

Производительность и ИИ

Процессор:

Intel Core Ultra 7 (Series 2)

Базовая частота: 1,8 ГГц, турбо-частота: до 4,8 ГГц

Встроенный ИИ-ускоритель Intel AI Boost NPU

Графика: Intel Arc Graphics

Память и хранение:

Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ LPDDR5X

Накопитель: до 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD

Ключевая особенность Zenbook S 14 — интеграция ИИ-технологий. Встроенный ИИ-ускоритель с производительностью до 47 TOPS позволяет эффективно выполнять задачи машинного обучения и ИИ прямо на устройстве.

Возможности ИИ:

Улучшение качества видеосвязи

Генерация и редактирование контента

Автоматическое создание субтитров

Улучшение фото и видео

Система охлаждения с двумя вентиляторами и тонкой испарительной камерой поддерживает стабильную производительность под нагрузкой.

Эргономика и мультимедиа

Клавиатура и тачпад:

Полноразмерная клавиатура с подсветкой

Ход клавиш: 1,1 мм

Специальная клавиша Copilot для доступа к ИИ-ассистенту Microsoft

Увеличенный тачпад с поддержкой Windows Precision Touchpad

Интуитивные жесты для управления системой

Аудиосистема:

Четыре динамика с сертификацией harman/kardon

Технология Smart Amp для улучшения качества звука

Поддержка Dolby Atmos

Микрофонный массив с ИИ-шумоподавлением

ASUS уделил особое внимание комфорту пользователя. Клавиатура обеспечивает четкую тактильную отдачу, а увеличенный тачпад упрощает навигацию. Аудиосистема, разработанная совместно с harman/kardon, предлагает качественное звучание как для развлечений, так и для видеоконференций. Технология ИИ-шумоподавления улучшает качество передачи речи в шумной обстановке.

Автономность и подключение

Аккумулятор:

Емкость: 72 Вт·ч

Время работы: до 27 часов

Быстрая зарядка: 60% за 49 минут

ASUS Zenbook S 14 обеспечивает впечатляющую автономность, позволяя работать весь день без подзарядки. Функция быстрой зарядки особенно удобна для мобильных пользователей.

Порты и подключения:

2x Thunderbolt 4 (USB-C)

1x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x HDMI 2.1

3,5 мм аудиоразъем

Wi-Fi 7 (802.11be)

Bluetooth 5.4

Ноутбук предлагает широкий набор современных интерфейсов. Thunderbolt 4 обеспечивает высокоскоростное подключение и возможность работы с внешними дисплеями высокого разрешения. Поддержка Wi-Fi 7 гарантирует максимально быстрое беспроводное соединение.

Дополнительные возможности включают ASUS GlideX для беспроводного расширения рабочего пространства и ASUS Link to MyASUS для синхронизации со смартфоном.

Выводы

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) представляет собой впечатляющий ультрабук, сочетающий передовые технологии, стильный дизайн и высокую производительность.

Преимущества:

Инновационный дизайн с использованием Ceraluminum

Высококачественный OLED-дисплей (3K, 120 Гц)

Мощный процессор Intel Core Ultra с ИИ-ускорителем

Отличная автономность (до 27 часов работы)

Современные интерфейсы, включая Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7

Качественная аудиосистема от harman/kardon

Недостатки:

Ограниченные возможности апгрейда

Высокая цена

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) идеально подходит для профессионалов и творческих пользователей, ценящих производительность, портативность и инновации. Несмотря на премиальную цену, этот ультрабук предлагает впечатляющий набор функций и возможностей, которые оправдывают инвестиции для тех, кому нужно высокопроизводительное и стильное устройство для работы и творчества.