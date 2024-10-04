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4 октября, 2024
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ASUS Zenbook S 14 (UX5406): Интеллектуальная мощь в изящном исполнении

ASUS Zenbook S 14 (UX5406)

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) — новейший представитель премиальной линейки ультрабуков, сочетающий передовые технологии и элегантный дизайн. Этот компактный и мощный ноутбук предназначен для профессионалов и творческих пользователей, ценящих производительность, портативность и стиль.

Ключевые особенности:

  • Процессор Intel Core Ultra со встроенным ИИ-ускорителем
  • 14-дюймовый OLED-дисплей (3K, 120 Гц)
  • Ультратонкий корпус из Ceraluminum
  • Поддержка Wi-Fi 7 и Thunderbolt 4
  • До 27 часов автономной работы

Давайте рассмотрим, как ASUS Zenbook S 14 (UX5406) соответствует потребностям современных пользователей.

Дизайн и дисплей

Дизайн:

  • Материал крышки: Ceraluminum (алюмооксидная керамика)
  • Габариты: 31,03 x 21,47 x 1,19 ~ 1,29 см
  • Вес: 1,20 кг
  • Цвета: Zumaia Gray и Scandinavian White

ASUS Zenbook S 14 впечатляет инновационным использованием Ceraluminum — материала, сочетающего легкость алюминия и прочность керамики. Ультратонкий корпус и вес всего 1,2 кг делают ноутбук идеальным для мобильных пользователей. Устройство соответствует военному стандарту надежности MIL-STD 810H.

Дисплей:

  • Тип: OLED
  • Диагональ: 14 дюймов
  • Разрешение: 3K (2880 x 1800)
  • Частота обновления: 120 Гц
  • Цветовой охват: 100% DCI-P3
  • Сертификации: Pantone Validated, VESA DisplayHDR True Black 500

OLED-экран обеспечивает превосходное качество изображения с глубокими черными цветами и яркими, насыщенными оттенками. Высокая частота обновления и сертификации гарантируют комфорт для глаз и точную цветопередачу, что особенно важно для творческих профессионалов.

Производительность и ИИ

Процессор:

  • Intel Core Ultra 7 (Series 2)
  • Базовая частота: 1,8 ГГц, турбо-частота: до 4,8 ГГц
  • Встроенный ИИ-ускоритель Intel AI Boost NPU

Графика: Intel Arc Graphics

Память и хранение:

  • Оперативная память: 16 ГБ или 32 ГБ LPDDR5X
  • Накопитель: до 1 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD

Ключевая особенность Zenbook S 14 — интеграция ИИ-технологий. Встроенный ИИ-ускоритель с производительностью до 47 TOPS позволяет эффективно выполнять задачи машинного обучения и ИИ прямо на устройстве.

Возможности ИИ:

  • Улучшение качества видеосвязи
  • Генерация и редактирование контента
  • Автоматическое создание субтитров
  • Улучшение фото и видео

Система охлаждения с двумя вентиляторами и тонкой испарительной камерой поддерживает стабильную производительность под нагрузкой.

Эргономика и мультимедиа

Клавиатура и тачпад:

  • Полноразмерная клавиатура с подсветкой
  • Ход клавиш: 1,1 мм
  • Специальная клавиша Copilot для доступа к ИИ-ассистенту Microsoft
  • Увеличенный тачпад с поддержкой Windows Precision Touchpad
  • Интуитивные жесты для управления системой

Аудиосистема:

  • Четыре динамика с сертификацией harman/kardon
  • Технология Smart Amp для улучшения качества звука
  • Поддержка Dolby Atmos
  • Микрофонный массив с ИИ-шумоподавлением

ASUS уделил особое внимание комфорту пользователя. Клавиатура обеспечивает четкую тактильную отдачу, а увеличенный тачпад упрощает навигацию. Аудиосистема, разработанная совместно с harman/kardon, предлагает качественное звучание как для развлечений, так и для видеоконференций. Технология ИИ-шумоподавления улучшает качество передачи речи в шумной обстановке.

Автономность и подключение

Аккумулятор:

  • Емкость: 72 Вт·ч
  • Время работы: до 27 часов
  • Быстрая зарядка: 60% за 49 минут

ASUS Zenbook S 14 обеспечивает впечатляющую автономность, позволяя работать весь день без подзарядки. Функция быстрой зарядки особенно удобна для мобильных пользователей.

Порты и подключения:

  • 2x Thunderbolt 4 (USB-C)
  • 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • 1x HDMI 2.1
  • 3,5 мм аудиоразъем
  • Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Bluetooth 5.4

Ноутбук предлагает широкий набор современных интерфейсов. Thunderbolt 4 обеспечивает высокоскоростное подключение и возможность работы с внешними дисплеями высокого разрешения. Поддержка Wi-Fi 7 гарантирует максимально быстрое беспроводное соединение.

Дополнительные возможности включают ASUS GlideX для беспроводного расширения рабочего пространства и ASUS Link to MyASUS для синхронизации со смартфоном.

Выводы

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) представляет собой впечатляющий ультрабук, сочетающий передовые технологии, стильный дизайн и высокую производительность.

Преимущества:

  • Инновационный дизайн с использованием Ceraluminum
  • Высококачественный OLED-дисплей (3K, 120 Гц)
  • Мощный процессор Intel Core Ultra с ИИ-ускорителем
  • Отличная автономность (до 27 часов работы)
  • Современные интерфейсы, включая Thunderbolt 4 и Wi-Fi 7
  • Качественная аудиосистема от harman/kardon

Недостатки:

  • Ограниченные возможности апгрейда
  • Высокая цена

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) идеально подходит для профессионалов и творческих пользователей, ценящих производительность, портативность и инновации. Несмотря на премиальную цену, этот ультрабук предлагает впечатляющий набор функций и возможностей, которые оправдывают инвестиции для тех, кому нужно высокопроизводительное и стильное устройство для работы и творчества.

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