Аккаунты «Push30» теперь более защищены с SİMA KYC!

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрировало цифровое решение SİMA KYC в мобильное приложение «Push30». Теперь пользователи «Push30» смогут использовать свои аккаунты с большей безопасностью благодаря SİMA KYC.Перед посещением объекта (спортзал, плавательный центр, студия пилатеса и т.д.) будет проводиться идентификация пользователя (тест на распознавание лица). Этот тест подтвердит, является ли человек действительным пользователем «Push30». Лицам, чьи черты лица не совпадают с данными владельца учетной записи, доступ в заведение будет запрещен.

Цель интеграции — предотвращение неправомерного доступа к аккаунтам «Push30» и обеспечение положительного клиентского опыта.