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4 октября, 2024
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Аккаунты «Push30» теперь более защищены с SİMA KYC!

SİMA KYC

ООО «AzInTelecom», функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрировало цифровое решение SİMA KYC в мобильное приложение «Push30». Теперь пользователи «Push30» смогут использовать свои аккаунты с большей безопасностью благодаря SİMA KYC.Перед посещением объекта (спортзал, плавательный центр, студия пилатеса и т.д.) будет проводиться идентификация пользователя (тест на распознавание лица). Этот тест подтвердит, является ли человек действительным пользователем «Push30». Лицам, чьи черты лица не совпадают с данными владельца учетной записи, доступ в заведение будет запрещен.

Цель интеграции — предотвращение неправомерного доступа к аккаунтам «Push30» и обеспечение положительного клиентского опыта.

SİMA KYC представляет собой цифровой мост между организациями и пользователями, обеспечивая проверку личности в реальном времени. Это решение может применяться во всех процессах, требующих идентификации. Для получения дополнительной информации о SİMA KYC посетите сайт www.sima.az или свяжитесь с контактным центром по номеру «157».

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