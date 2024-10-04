В WhatsApp появились новые фильтры и фоны для видеозвонков

Команда мессенджера WhatsApp представила новые фильтры и фоны для улучшения видеозвонков. Новые фильтры предлагают много визуальных эффектов, похожих на фильтры Instagram. Например, есть такие эффекты, как «Теплый», «Холодный», «Мечтательный» и другие.

Также WhatsApp предлагает различные виртуальные фоны, которые позволят убрать отвлекающие факторы из поля зрения или имитировать различные настройки. Есть Blur (размытие для сокрытия окружения), а также такие варианты виртуального окружения, как офис, закат, лес и некоторые праздничные темы.

Чтобы применить новые фильтры и фоны во время видеозвонка, нужно будет нажать на значки эффектов в правом верхнем углу экрана. В ближайшие недели они станут доступны всем пользователям.