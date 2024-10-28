Аниме-сериал по Tomb Raider продлили на второй сезон

10 октября на платформе Netflix вышел анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт). Компания объявила, что продлила сериал на второй сезон.

Первый сезон сериала получил противоречивые отзывы: есть и плюсы, и минусы. Рейтинг на Rotten Tomatoes составил 73%, а оценка по версии зрителей — 32%. На IMDb шоу получило 5,3 балла из 10. Поэтому новость о продлении сериала достаточно неожиданная.

Если в первом сезоне зрители увидели становление Лары Крофт, то во втором героиня станет той самой легендарной расхитительницей гробниц, которую отлично знают и любят поклонники, написали в Netflix.

Во втором сезоне Лара Крофт обнаружит след, который ведет к украденным африканским маскам Ориша. Героиня отправится в захватывающее приключение по всему миру, чтобы вернуть драгоценные артефакты. Ей придется столкнуться с опасным и загадочным миллиардером, который хочет заполучить маски. Лара также выяснит, что реликвии содержат секреты и особую силу, которая не поддается никакой логике.