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29 октября, 2024
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Nar продолжает поддерживать инклюзивное общество

Nar

Помимо доступности, Nar уделяет большое внимание социальным инициативам, поддерживая социокультурный проект «Все тела говорят». Этот проект, организованный социальным предприятием «DanceAbility Azerbaijan», соответствует принципам ESG (Экологическое, Социальное и Корпоративное Управление), которым придерживается Nar, и направлен на развитие инклюзивного общества. С помощью этой инициативы Nar стремится разрушить стереотипы, связанные с инвалидностью, и внести вклад в построение инклюзивного сообщества.

Проект «Все тела говорят», который продлится в течение года, планирует привлечь более 800 участников. В проекте примут участие люди разных возрастных групп, как с инвалидностью, так и без, ветераны, малообеспеченные семьи и учащиеся интернатов. Основная цель проекта — объединить уязвимые и неуязвимые группы, улучшить их физическое и эмоциональное благополучие, развить социальные навыки и способствовать формированию новых дружеских отношений.

Желающие принять участие в проекте могут заполнить регистрационную форму по этой ссылке.

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