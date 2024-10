Широкий спектр решений на базе искусственного интеллекта на Lenovo Tech World 2024

15 октября на своем ежегодном мероприятии Lenovo Tech World в Белвью (штат Вашингтон, США) мировой лидер в области технологий представил набор новых решений и технологий на базе искусственного интеллекта. Презентации на этом мероприятии стали частью стратегии компании, звучащей как «Smarter AI for ALL» и демонстрирующей иннова-ции, которые принесут ощутимые преимущества как предприятиям, так и конечным пользователям.

В числе основных презентаций Tech World были: локальный агент искусственного интеллекта Lenovo AI Now, превращающий компьютеры в персонализированных помощников; новый ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition AI, интегрирующий функции на основе искусственного интеллекта для гибридной работы; Lenovo Learning Zone — персональная образовательная программная платформа на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Lenovo представила новые концепты таких устройств, как «AI Buddy», и провела технологические демонстрации решений по обеспечению безопасности на рабочих станциях на основе искусственного интеллекта ThinkShield AI. Эти анонсы демонстрируют, как портфолио решений Lenovo на базе искусственного интеллекта может персонализировать опыт, повысить производительность и обеспечить защиту данных пользователей.

«Мы делаем искусственный интеллект быстрее, доступнее и устойчивее для всех, стараясь улучшить качество жизни людей и повысить производительность предприятий. Удовлетворяя потребности клиентов с помощью индивидуальных решений, мы также стремимся установить стандарт для безопасной, эффективной и устойчивой гибридной инфраструктуры», — подчеркнул в своем выступлении председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин.

Похоже, что на мероприятии присутствовали все, кто хоть что-то представляет из себя в мире искусственного интеллекта и микропроцессоров. На Lenovo TechWorld выступили генеральный директор Intel Патрик Гелсингер, его коллега из AMD Лиза Су и Дженсен Хуанг из NVIDIA, а генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подключились к конференции по видеосвязи. Может быть поэтому на Lenovo Tech World прозвучало неожиданное заявление от главных конкурентов в мире микропроцессоров, Intel и AMD, которые объявили о сотрудничестве с целью формирования консультативной группы по развитию экосистемы x86. Кроме того, в число участников консультативной группы вошли Линус Торвальдс и Тим Суини. Среди них также есть представители компаний Broadcom, Dell Technologies, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, HP, Meta, Microsoft, Oracle, Red Hat и, конечно же, Lenovo.

Одним из приятных моментов стало подписание в рамках Lenovo Tech World 2024 соглашения, которое делает Lenovo официальным технологическим партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в Канаде, Мексике и США, а также Чемпионата мира по футболу FIFA 2027 в Бразилии среди женщин. Компания предоставит FIFA инновационные решения как в области искусственного интеллекта, так и технологичные устройства, включая культовые ноутбуки ThinkPad, планшеты и смартфоны Motorola, вплоть до инфраструктуры центров обработки данных, что позволит улучшить впечатления болельщиков от глобальных трансляций.

Развитие концепции «Искусственный интеллект для всех»

Одним из самых ярких событий на конференции стал запуск Hybrid AI Advantage, который призван помочь компаниям быстро и эффективно интегрировать искусственный интеллект. Система объединяет публичные и частные облачные решения, чтобы предоставить предприятиям гибкость в использовании искусственного интеллекта там, где им это нужно. Эту презентацию совместно провели председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин и основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Благодаря полнофункциональным возможностям библиотеки Lenovo AI, а также программному обеспечению NVIDIA AI, ускоренным вычислениям и сетям, Lenovo Hybrid AI Advantage с NVIDIA позволяет организациям быстрее и эффективнее превращать данные и аналитику в бизнес-результаты, ускоряя внедрение искусственного интеллекта и обеспечивая большую окупаемость инвестиций.

Помимо этого, Lenovo и NVIDIA анонсировали другие совместные решения, в число которых вошли сервис Lenovo AI Fast Start, библиотека Lenovo AI и услуга Lenovo Data and Tech Foundations for AI. Первое решение помогает организациям в течение нескольких недель доказать ценность сценариев использования персонального, корпоративного и общедоступного искусственного интеллекта для бизнеса. Используя программную платформу NVIDIA AI Enterprise, которая включает в себя микросервисы NVIDIA NIM и NVIDIA NeMo для создания агентов искусственного интеллекта, Lenovo AI Fast Start предоставляет клиентам доступ к ресурсам, которые помогают организациям быстро создавать решения для генеративного искусственного интеллекта на основе собственных данных и адаптировать их к уникальным потребностям своего бизнеса, обеспечивая тем самым максимальную актуальность в реальных средах и ускорение масштабного развертывания. Библиотека искусственного интеллекта Lenovo воплощает в жизнь гибридный искусственный интеллект с помощью проверенных ускорителей сценариев использования искусственного интеллекта, включая предметно-ориентированные языковые модели, а также функциональные и вертикальные агенты. Охватывая ключевые сценарии использования в различных областях (включая маркетинг, IТ-операции, юриспруденцию, разработку продуктов и обслуживание клиентов), предварительно проверенные решения в библиотеке Lenovo AI помогают клиентам ускорить развертывание и получение результатов от искусственного интеллекта. А услуга Lenovo Data and Tech Foundations for AI помогает клиентам оценить свой технологический долг и готовность своих платформ для работы с возросшими потребностями в искусственном интеллекте, а затем принять прагматичные и экономичные меры по модернизации данных, приложений и облачных технологий с помощью проверенных ускорителей, инструментов и методологий. В рамках всего стека Lenovo будет использовать модели ускоренных вычислений, сетей, программного обеспечения и искусственного интеллекта NVIDIA, чтобы клиенты могли получить максимальную отдачу от своих инвестиций в данные и технологии.

«В Lenovo мы стремимся делать интеллектуальные технологии доступными для всех. Обладая одним из самых полных портфелей решений для искусственного интеллекта в отрасли, мы предлагаем мощные, гибкие и надежные решения, которые расширяют возможности людей и стимулируют трансформацию в различных отраслях, — сказал Лука Росси, президент Lenovo Intelligent Devices Group. — Благодаря персонализации, производительности и безопасности разрабатываемых нами решений на основе искусственного интеллекта, они помогают людям раскрывать творческий потенциал, улучшать совместную работу и легко интегрироваться в любую цифровую среду».

Интегрируя искусственный интеллект в свой портфель продуктов, Lenovo стремится оптимизировать рабочие процессы, улучшить совместную работу и обеспечить более безопасные и персонализированные вычислительные возможности. Так, например, агент искусственного интеллекта Lenovo AI Now, предназначенный для преобразования традиционных ПК в по-настоящему персонализированные устройства искусственного интеллекта, использует локальную большую языковую модель (LLM), созданную на основе Llama 3.1 от Meta, обучающуюся в режиме реального времени на личной базе знаний пользователя прямо на ПК, без необходимости привлечения облачных вычислений. Пользователи могут использовать Lenovo AI Now для автоматизации и упрощения широкого спектра задач, от управления документами и расшифровки онлайн-совещаний до управления устройствами и создания контента. Платформа интеллектуального ассистента поддерживает взаимодействие на естественном языке, позволяя пользователям быстро находить хранящиеся на устройстве документы, изображения или получать ответы на заданные помощнику вопросы.

Lenovo AI Now также выполняет функции настройщика ПК, который помогает пользователям скорректировать параметры устройства по своим предпочтениям. Интеллектуальный агент с помощью подсказок на естественном языке может адаптировать, по запросу пользователя, яркость дисплея, или включить инструменты для повышения производительности, или активировать режим защиты зрения. С помощью интеллектуального ассистента Knowledge Assistant пользователь также может формировать собственную базу знаний на устройстве, чтобы потом выполнять удобный поиск, задавать вопросы и быстро получать релевантные ответы из каталога имеющейся информации. Lenovo AI Now поддерживает работу с экосистемой приложений на базе искусственного интеллекта Lenovo и сторонних разработчиков, предоставляя еще больше возможностей пользователям своих устройств в поддержке офисной работы, реализации творческих задач и игр. Благодаря такой экосистеме пользователи получают инструменты искусственного интеллекта, которые могут обобщать документы, составлять проекты ответов, создавать визуальные элементы и многое другое, обеспечивая при этом плавную и быструю работу с данным как на устройстве, так и используя возможности облака.

Благодаря интегрированной LLM и разработанной для использования гетерогенной вычислительной архитектуры, сочетающей в себе мощность центрального процессора, графического процессора и NPU, Lenovo AI Now обеспечивает высокую производительность при минимальном расходе заряда батареи. Кроме того, Lenovo AI Now обеспечивает контроль послепродажного обслуживания и выдает рекомендации по профилактике устройства, а также способен оказывать поддержку пользователя в мгновенной помощи и устранении неполадок.

Lenovo AI Now разработан с усиленными мерами безопасности для защиты пользовательских данных и конфиденциальности. Формируемая интеллектуальным ассистентом база знаний хранит все персональные данные пользователя локально на устройстве и защищает их надежным алгоритмом безопасности. В случае необходимости обращения к облачным ресурсам и приложениям для расширения сценариев искусственного интеллекта пользователи имеют полный контроль над доступом к таким ресурсам, а при каждом использовании облачных данных система потребует подтвердить согласие. В Lenovo AI Now встроен Microsoft Azure AI Content Safety, что позволяет отслеживать и фильтровать вредоносное содержимое в режиме реального времени.

Lenovo Learning Zone — это образовательная платформа на основе искусственного интеллекта, которая предлагает широкий спектр инструментов для упрощения обучения в классе и за его пределами. С помощью Class Genie на основе искусственного интеллекта пользователи получают доступ к инструментам расшифровки лекций в реальном времени. Платформа с искусственным интеллектом преобразует учебные материалы в заметки и викторины, фиксируя идеи и закрепляя обучение с помощью увлекательных заданий и персонализированных оценок.

Lenovo Learning Zone поддерживает бесшовную синхронизацию между ПК и смартфонами, позволяя пользователям получать доступ к своим заметкам, викторинам и учебным материалам на разных устройствах. С помощью интеллектуального сканера Lenovo Smart Scanner пользователи могут легко оцифровывать и импортировать учебные материалы для удобного хранения на своем устройстве. Но помимо образовательных функций, Lenovo Learning Zone заботится о конфиденциальности и безопасности пользователей. LLM-платформа, использующаяся в Lenovo AI Now, обрабатывает данные локально на устройстве, гарантируя, что персональные данные остаются защищенными и находятся под контролем пользователя.

Lenovo также продемонстрировала свои инициативы в использовании искусственного интеллекта в области медицины. Так, например, решение Alzheimer’s Intelligence представляет собой помощника на базе искусственного интеллекта, разработанного для поддержки людей, страдающих болезнью Альцгеймера и деменцией.

Обновленное решение жидкостного охлаждения Neptune

Следует отметить, что с момента первого анонса гибридного подхода Lenovo к искусственному интеллекту с NVIDIA, в октябре 2023 года, портфель решений Lenovo расширился и теперь включает более 80 производительных и энергоэффективных платформ. И в рамках Lenovo TechWorld компания представила революционную вертикальную систему жидкостного охлаждения 6-го поколения ThinkSystem N1380 Neptune. Эта инновационная запатентованная технология жидкостного охлаждения позволяет организациям по всему миру создавать и запускать ускоренные вычисления для генеративного искусственного интеллекта, снижая при этом энергопотребление центров обработки данных до 40%. Также, в рамках расширения многолетнего сотрудничества с NVIDIA, было объявлено об интеграции Lenovo Hybrid AI Advantage и ThinkSystem SC777 V4 Neptune. Система использует новые серверы ThinkSystem N1380 Neptune на платформе NVIDIA Blackwell и NVIDIA GB200, позволяя создавать модели искусственного интеллекта с триллионами параметров в компактном дизайне.

С помощью ThinkSystem N1380 Neptune и новой ThinkSystem SC777 V4 Neptune компания Lenovo стала первопроходцем в создании центров обработки данных, в которых серверные стойки мощностью более 100 кВт работают без необходимости использования специализированных систем кондиционирования воздуха. Эта инновация имеет решающее значение в строительстве центров обработки данных для эпохи искусственного интеллекта, так как поддерживает более плотное размещение вычислительных мощностей и позволяет перераспределять энергию между системами ЦОД Революционная технология использует переосмысленное вертикальное шасси с жидкостным охлаждением, что позволяет обеспечить ускоренные вычисления с повышенной эффективностью в компактном форм-факторе, шасси полностью полагается на жидкостное охлаждение и не используют энергоемкие вентиляторы. Кроме того, ThinkSystem SC777 V4 Neptune поддерживает платформы NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand и Spectrum-X800 Ethernet нового поколения для ускорения высокопроизводительных вычислений, а также NVIDIA AI Enterprise — облачную программную платформу, которая оптимизирует разработку и развертывание решений искусственного интеллекта производственного уровня, включая генеративный искусственный интеллект, компьютерное зрение и распознавание речи. В совокупности эти инновации позволяют обучать искусственный интеллект и применять LLM в режиме реального времени для моделей, масштабируемых до 10 триллионов параметров, повышая при этом производительность, энергоэффективность и надежность в компактной сверхтихой системе.

Следует отметить, что Lenovo Neptune уже более 10 лет является мировым лидером в области технологий жидкостного охлаждения, используя новаторский метод отвода тепла и снижения энергопотребления по сравнению с традиционными системами с воздушным охлаждением. Компания имеет более 40 патентов и самый широкий в мире портфель решений на базе жидкостного охлаждения, который постоянно совершенствует. Для полного отвода тепла от систем в Lenovo Neptune используются самые современные материалы, в том числе изготовленные на заказ медные трубки водяного контура и запатентованные охлаждающие пластины для процессоров. Системы с жидкостным охлаждением Neptune, также, отличаются прочной нержавеющей сталью и надежными шлангами из EPDM, в отличие от других, в которых используется некачественные пластиковые FEP компоненты.

Lenovo Neptune 6-го поколения доступен во всем комплексном портфеле серверов, решений и услуг Lenovo с гибридным искусственным интеллектом. Компании могут создавать, масштабировать и развивать частный искусственный интеллект быстрее с помощью услуги GPUaaS. Lenovo TruScale GPUaaS обеспечивает мощностями графического процессора по требованию благодаря простой масштабируемой модели с оплатой по мере использования, в то время как услуги Lenovo Power and Cooling Services помогают организациям упростить оптимизацию ресурсоемких рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Lenovo TruScale GPUaaS будет доступен для широкого спектра графических процессоров NVIDIA с тензорными ядрами, от NVIDIA H100 Tensor Core и L40S до NVIDIA GB200 с жидкостным охлаждением. Это повышает доступность ускоренных вычислений NVIDIA для быстрого внедрения инноваций в реальном мире, делая сценарии использования искусственного интеллекта на предприятиях более доступными.

Устройства для решения повседневных задач на базе искусственного интеллекта

Эти устройства разработаны для удовлетворения самых разнообразных потребностей частных и корпоративных пользователей. Так, например, ноутбук ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition отличается непревзойденной универсальностью и мощностью, что делает его превосходным решением для профессионалов, которым нужна гибкость, мобильность и производительность. Новинка со сверхъярким OLED-дисплеем с переменной частотой обновления до 120 Hz дает возможность легко переключаться между режимами ноутбука и планшета, позволяя пользователям адаптироваться к различным рабочим сценариям. Ноутбук на базе процессоров Intel Core серии Ultra 200V с графикой Intel Arc и встроенным NPU обеспечивает до 48 TOPS для выполнения задач искусственного интеллекта локально. Благодаря поддержке ноутбуком функциональности Copilot+ пользователи могут повысить свою продуктивность с помощью новых возможностей искусственного интеллекта, таких как Live Captions (переводчик, позволяющий общаться с друзьями и семьей на разных языках) или Cocreator в Paint. В зависимости от потребностей пользователя устройство может, например, оптимизировать свою производительность или энергопотребление и многое другое. Smart Share позволяет быстро обмениваться изображениями со смартфонами, а Smart Care обеспечивает мгновенный доступ к инструментам поддержки Lenovo в режиме реального времени. К тому же, время автономной работы ноутбука превышает 18 часов. Еще одной отличительной особенностью ThinkPad X1 2-в-1 Gen 10 Aura Edition является то, что ноутбук разработан, исходя из принципов циркулярной экономики с повышенной ремонтопригодностью и соответствия экологическим стандартам. Устройство оснащено батареей, которая легко может быть заменена пользователем самостоятельно, а отдельные элементы корпуса ноутбука на 75% состоят из переработанного алюминия. Упаковка ноутбука изготовлена из бамбука и сахарного тростника.

ThinkSmart Core Gen 2 является одним из первых устройств для видеоконференций, оптимизированных для искусственного интеллекта. В дополнение к интеллектуальным функциям аудио и видео он использует Microsoft Copilot+ и Zoom AI Companion, благодаря которым любой конференц-зал можно превратить в интеллектуальный центр для совместной работы, обеспечивая продуктивное взаимодействие с повышенной безопасностью как очных, так и виртуальных рабочих мест. Автоматическая расшифровка совещаний в режиме реального времени и интеллектуальная настройка видео уменьшают отвлекающие факторы и повышают вовлеченность команды, сохраняя при этом защиту конфиденциальных данных.

Концепты новых устройств с искусственным интеллектом

Не стала исключением на Lenovo TechWorld и презентация перспективных разработок, которые ведет компания в области искусственного интеллекта. Например, Lenovo AI Mouse предлагает персонализированный опыт за счет интеграции специальной кнопки AI, которая соединяет пользователей с Lenovo AI Now. Благодаря доступу к цифровому помощнику на базе искусственного интеллекта это устройство упрощает рабочие процессы, помогая пользователям более эффективно ориентироваться в задачах.

Lenovo «Home AI Brain» — это концептуальное устройство, объединяющее в себе фоторамку, семейный мультимедиа-альбом и другие функции искусственного интеллекта, включая возможность автоматического создания видеороликов, в которых собраны основные моменты особых событий пользователя или группы пользователей. Еще один гаджет под названием «AI Buddy» имитирует эмоции человека, подстраивая интерфейс под предпочтения своего пользователя. Этот цифровой помощник эффективно справляется с планированием, напоминаниями и исполнением простых рутинных задач, что делает его незаменимым инструментом для повышения производительности пользователя. Интеллектуальное управление задачами обеспечивает бережное обращение с конфиденциальной информацией, предоставляя комфортное и безопасное взаимодействие, подобное человеческому.

Lenovo Super Multi-view 3D предлагает иммерсивный 65-дюймовый 3D-дисплей, предназначенный для взаимодействия нескольких человек с нескольких углов обзора. Воспроизводя 3D-видео в режиме реального времени, участники могут воспринимать контент встречи с разных ракурсов с ощущением объема и многомерности, делая удаленное сотрудничество приближенным к личному взаимодействию. А платформа Smart Connect объединеняет устройства экосистем Motorola и Lenovo, обеспечивая их бесшовную интеграцию и доступ к интеллектуальным функциям. Например, планшет Lenovo при подключении к ПК с искусственным интеллектом может получить доступ к передовым инструментам этой технологии, доступным на компьютере. Это позволяет устройствам, не имеющим встроенный искусственный интеллект, воспользоваться функциями с поддержкой искусственного интеллекта, такими как, например, создание контента в Lenovo Creator Zone. В рамках Lenovo Tech World также было объявлено, что компании Meta и Motorola сотрудничают для расширения возможностей Smart Connect для включения смартфонов и гарнитур Quest в экосистему.

Как moto ai трансформирует взаимодействие пользователей со смартфонами

Следует отметить, что искусственный интеллект открыл новый мир возможностей и для пользователей смартфонов Motorola. Представленный на Lenovo Tech World moto ai трансформирует взаимодействие современных пользователей со смартфонами посредством появления новых функций на базе искусственного интеллекта. Motorola также исследует возможности искусственного интеллекта в Large Action Models (LAM), с помощью которого может понимать среду пользователя, учиться на его поведении, чтобы предлагать персонализированные ответы, а также переводить естественный язык команд пользователя в действия и беспрепятственно выполнять их от его имени. В итоге пользователь получает интеллектуального ассистента, который не только понимает контекст задаваемых запросов, но и постоянно обучается и использует больше инструментов искусственного интеллекта, чтобы быть более полезным и оказывать персонализированную помощь владельцу смартфона. Например, когда пользователь задает команду «закажите мне американо со льдом», moto ai найдет ближайшую кофейню и разместит там заказ на этот кофе, сообщив пользователю, когда он будет готов к получению. Еще один пример, когда пользователь говорит, куда он хочет поехать, moto ai определит местонахождение пользователя, сделает заказ в Uber и предоставит пользователю подробную информацию о водителе, типе автомобиля, месте посадки и расчетном времени прибытия в пункт назначения. Чем дольше LAM используется, тем больше возможностей он получает для того, чтобы изучить привычки и предпочтения пользователя, на основе которых он сможет выдавать более точный и персонализированный результат. Пока moto ai находится в стадии бета-тестирования, но в течение года компания планирует расширить программу тестирования.

Что осталось «за кадром»

Председатель правления и генеральный директор Lenovo Юаньцин Ян подчеркнул, что искусственный интеллект реален, и это не очередная мимолетная тенденция или раздутый пузырь. И поэтому совсем неудивительно, что Lenovo демонстрирует комплексные решения для ускорения внедрения искусственного интеллекта и инноваций для отдельных лиц, предприятий и целых отраслей, предоставляя более умный искусственный интеллект для всех. А учитывая прогнозы, что рынок устройств на базе искусственного интеллекта будет расти на десятки процентов каждый год, тесное сотрудничество Lenovo с производителями микропроцессоров и разработчиками моделей искусственного интеллекта, безусловно, выведет ее на передний край коммерциализации концепции «Smarter AI for ALL».