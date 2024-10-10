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10 октября, 2024
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На Netflix состоялась премьера аниме-сериала по Tomb Raider

Netflix

На Netflix вышел анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт).

На платформе доступны сразу все восемь эпизодов с Хейли Этвелл (Пегги Картер в киновселенной Marvel) в главной роли. Действие мультсериала происходит после событий последней игровой трилогии.

Шоу получило противоречивые отзывы: критики и первые зрители считают, что оно заметно не дотягивает до прошлых видеоигровых адаптаций Netflix. Негативную оценку получили и диалоги, которые часто ощущаются «пустыми». Также отмечается, что сериалу требуется время на раскачку из-за растянутого представления всех персонажей. К плюсам отнесли актерский состав и отсылки к игровой серии. Положительно отнеслись к боевым сценам, красивым фонам и тому подобным деталям.

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