На Netflix состоялась премьера аниме-сериала по Tomb Raider

На Netflix вышел анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт).

На платформе доступны сразу все восемь эпизодов с Хейли Этвелл (Пегги Картер в киновселенной Marvel) в главной роли. Действие мультсериала происходит после событий последней игровой трилогии.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Шоу получило противоречивые отзывы: критики и первые зрители считают, что оно заметно не дотягивает до прошлых видеоигровых адаптаций Netflix. Негативную оценку получили и диалоги, которые часто ощущаются «пустыми». Также отмечается, что сериалу требуется время на раскачку из-за растянутого представления всех персонажей. К плюсам отнесли актерский состав и отсылки к игровой серии. Положительно отнеслись к боевым сценам, красивым фонам и тому подобным деталям.