На Netflix состоялась премьера аниме-сериала по Tomb Raider

На Netflix вышел анимационный сериал Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт).
На платформе доступны сразу все восемь эпизодов с Хейли Этвелл (Пегги Картер в киновселенной Marvel) в главной роли. Действие мультсериала происходит после событий последней игровой трилогии.
Шоу получило противоречивые отзывы: критики и первые зрители считают, что оно заметно не дотягивает до прошлых видеоигровых адаптаций Netflix. Негативную оценку получили и диалоги, которые часто ощущаются «пустыми». Также отмечается, что сериалу требуется время на раскачку из-за растянутого представления всех персонажей. К плюсам отнесли актерский состав и отсылки к игровой серии. Положительно отнеслись к боевым сценам, красивым фонам и тому подобным деталям.