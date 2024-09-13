Представлен недорогой смартфон Realme P2 Pro с емким аккумулятором

Компания Realme представила смартфон среднего уровня P2 Pro. Модель получила OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

В основе Realme P2 Pro лежит SoC Snapdragon 7s Gen 2, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя — 128, 256 или 512 Gb. Для эффективного охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 4500 мм². Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (Sony LYT-600, OIS) и 8 Мп со сверхширокоугольным объективом (с ЭФР 16 мм). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч, поддерживается фирменная проводная зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт. По данным производителя, зарядка с 0 до 50% занимает 19 минут. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP65. Программная основа — Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0. Аппарат получит два основных обновления Android и еще год будет получать обновления безопасности.

Realme P2 Pro будет доступен в сером и зеленом цветовых вариантах исполнения корпуса. Цены: 8/128 Gb — $260, 12/256 Gb — $300, 12/512 Gb — $330.