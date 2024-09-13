Realme Pad 2 Lite – бюджетный планшет с четырьмя динамиками

Помимо смартфона Realme P2 Pro сегодня был представлен новый бюджетный планшетный компьютер Realme Pad 2 Lite. Модель получила10,95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 450 нит.

В качестве аппаратной платформы выступает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Планшет будет предлагаться в двух версиях памяти: 4/128 Gb за $180 и 8/128 Gb за $200. Дата начала продаж пока не объявлена.

В оснащение устройства также входят четыре динамика, фронтальная камера на 5 Мп, основная на 8 Мп и слот для карт памяти microSD. Автономность обеспечивает аккумулятор на 8300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт. Обеспечивается время работы до 14,8 часа при воспроизведении видео. Отделка задней панели частично выполнена из натуральной кожи. Realme Pad 2 Lite работает под управлением Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0.