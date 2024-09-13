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14 сентября, 2024
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Google запустил бесплатный голосовой режим Gemini Live для всех пользователей Android

Google Gemini Live

Компания Google открыла для всех пользователей Android бесплатный доступ к голосовому режиму Gemini Live. Для активации режима достаточно выбрать новую иконку в форме волны в правом нижнем углу интерфейса.

Gemini Live предлагает возможности, схожие с голосовым чатом ChatGPT, но имеются некоторые особенности. Функция, доступная через приложение Gemini, позволяет вести голосовой диалог с ИИ-ассистентом в реальном времени, прерывать его ответы в середине фразы и выбирать различные голоса. Интерфейс предоставляет опции «hold» для приостановки ответа ИИ-бота и «end» для завершения беседы, что дает пользователю полный контроль над диалогом.

Google впервые анонсировал Gemini Live на презентации смартфонов Pixel 9 в прошлом месяце, но до сих пор функция была доступна только владельцам платной подписки Gemini Advanced.

На данное время Gemini Live доступен только на английском языке. Компания сообщила, что в будущем приложение появится на iOS и начнет поддерживать другие языки.

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