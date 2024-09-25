Ноутбуки ASUS ExpertBook с искусственным интеллектом для ускорения процессов цифровой трансформации вашего бизнеса

Компании, которые сегодня работают в условиях гиперконкурентной среды, характеризующейся быстрым технологическим прогрессом и меняющимися ожиданиями клиентов, все больше осознают преобразующую силу технологий, переосмысляя свои процессы, продукты, услуги и пути взаимодействия с клиентами. Но чтобы оптимизировать рабочие процессы и сократить расходы, необходимо понять, как лучше всего проводить цифровую трансформацию и какие технологии выбирать, чтобы уже завтра они не оказались устаревшими. Выбор оборудования, особенно ноутбуков и рабочих станций, имеет решающее значение для определения способности бизнеса быстро адаптироваться и конкурировать в текущих реалиях. Такие устройства должны быть надежными, безопасными, способными справляться с высокими рабочими нагрузками, а также поддерживать возможность работы с инструментами искусственного интеллекта.

ASUS — ваш надежный партнер в эпоху искусственного интеллекта

Компания ASUS является лидером в предоставлении инновационных технологических решений, которые отвечают меняющимся потребностям бизнеса. Сосредоточенность компании на исследованиях и разработках в этой сфере привела к появлению серии ExpertBook, — ноутбуков, которые сочетают производительность, портативность и безопасность, столь необходимые для современных профессионалов. В этом году на выставках Computex 2024 и IFA 2024 компания провела презентации своих инновационных продуктов в этой серии, сделав ударение на их возможностях в сфере искусственного интеллекта. Выдающимся продуктом стал ExpertBook P5 (P5405) — первый ноутбук в новой серии ExperBook P, разработанный специально для пользователей, все чаще начинающих обращаться к помощи искусственного интеллекта в своей работе.

Флагманский ExpertBook P5 оснащен передовыми процессорами Intel Core Ultra поколения Lunar Lake и интегрированными инструментами ASUS ExpertMeet на базе искусственного интеллекта, которые произведут настоящую революцию в образе вашей работы, наделив ваши онлайн-встречи массой расширенных функций, включая синхронный перевод, автоматизированные сводки разговоров и интеллектуальная приоритизация тем для обсуждения. Кроме того, новые процессоры Intel включают NPU с пропускной способностью до 48 TOPS. В общей же сложности ноутбук обеспечивает 120 TOPS для реализации уникальных возможностей искусственного интеллекта, заложенных в обширной экосистеме приложений Windows, включая Copilot+, полный спектр преимуществ которого откроется в конце текущего года в виде обновлений операционной системы. Кроме того, ExpertBook P5 оснащен собственной передовой технологией ASUS AI PC, обеспечивающей исключительную производительность и эффективность работы, что делает его идеальным устройством для растущих потребностей современных мобильных профессионалов.

Инициатива ASUS AI for Work с расширенными функциями искусственного интеллекта реализуется на устройствах всей серии ExpertBook P и охватывает 4 ключевые области:

AI Productivity — преодоление языковых барьеров, перевод на устройстве в режиме реального времени, автоматические протоколы встреч и резюме.

— преодоление языковых барьеров, перевод на устройстве в режиме реального времени, автоматические протоколы встреч и резюме. AI Collaboration — поддерживаемые технологии искусственного интеллекта для захвата аудио и видео.

— поддерживаемые технологии искусственного интеллекта для захвата аудио и видео. AI Security — автоматическое нанесение водяных знаков, безопасный просмотр, обнаружение конфиденциальных данных, пассивное резервное копирование и восстановление данных.

— автоматическое нанесение водяных знаков, безопасный просмотр, обнаружение конфиденциальных данных, пассивное резервное копирование и восстановление данных. AI Assistant — следующее поколение компьютеров с искусственным интеллектом Microsoft Windows Copilot и Copilot+.

В рамках такой области, как AI Productivity, ASUS предлагает инструмент под названием ASUS AI ExpertMeet, который повышает эффективность виртуальных совещаний с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта. Благодаря переводу, выполняемому искусственным интеллектом, участники дискуссии могут беспрепятственно общаться, даже если они говорят на разных языках. При этом никакая важная информация не потеряется при переводе. Еще одна функция помогает выделить ключевые моменты и основные пункты дискуссии, чтобы участникам было проще сосредоточиться на поставленных задачах без необходимости в повторных встречах и переговорах. Другой инструмент — ASUS AI ExpertPanel — это своего рода командный центр, автоматически управляющий настройками системы для оптимизации производительности на основе текущих моделей использования. В результате взаимодействие пользователя с системой становится более комфортным, устройство работает максимально эффективно, экономятся время и энергия. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта управляют настройками энергопотребления, продлевая время автономной работы ноутбука при выполнении критически важных задач, и обеспечивают наиболее эффективное распределение системных ресурсов.

Безопасность на первом плане! И здесь не обошлось без искусственного интеллекта

Меняющийся ландшафт цифровых угроз и появление более изощренных способов для несанкционированного доступа к конфиденциальной информации на ваших устройствах сегодня беспокоят всех производителей. Поэтому инженеры ASUS оснастили ноутбуки серии ExpertBook P многоуровневой системой безопасности для защиты данных на всех этапах вплоть до уровня BIOS. Ноутбуки этой серии наделены комплексной системой защиты, охватывающей все аспекты системы, включая надежную защиту для BIOS от низкоуровневых атак. Такие функции, как безопасный запуск (Secure Boot) и встроенный TPM-модуль, защищают систему от несанкционированного вмешательства в прошивку и ПО, обеспечивая информационную безопасность сразу же с момента включения устройства. Эти средства защиты BIOS соответствуют стандарту NIST SP 800-155, устанавливающему строгие требования к безопасности встроенного ПО и устранению потенциальных уязвимостей.

Кроме того, в сотрудничестве с разработчиком антивирусного ПО McAfee компания ASUS предоставляет эксклюзивную премиум-подписку на McAfee+ для всех устройств серии ExpertBook P сроком на 1 год. Эксклюзивно для модели ExpertBook P5 также доступна инновационная технология на основе искусственного интеллекта для обнаружения deepfake-подделок. Высочайшая производительность NPU позволяет собственным моделям искусственного интеллекта McAfee анализировать и обнаруживать deepfake-подделки на локальном уровне, без необходимости в отправке конфиденциальных данных в облако.

Благодаря комплексной системе информационной безопасности пользователи ноутбуков серии ExpertBook P могут быть уверены, что их данные надежно защищены на нескольких уровнях. Интегрируя комплексные системы информационной защиты и передовые инструменты искусственного интеллекта, ASUS не только повышает безопасность своих устройств, но и открывает путь к созданию более безопасной и надежной цифровой рабочей среды. Кроме того, серия ExpertBook P предлагает дополнительный инструмент SafeGuard Backup, который позволяет безопасно создавать резервные копии важных данных в зашифрованном виде, чтобы дополнительно гарантировать их сохранность. Так что приготовьтесь к тому, что искусственный интеллект постепенно будет становиться вашим основным помощником и в наборе инструментов кибербезопасности.

ExpertBook P5 — не единственный представитель линейки ноутбуков ASUS, сконцентрированных на работе с искусственным интеллектом

В своем стремлении представить рынку широкий спектр устройств будущего с продвинутыми функциями искусственного интеллекта и передовыми технологиями для повышения производительности, удобства совместной работы и безопасности бизнеса, компания ASUS создала такие ноутбуки, как ExpertBook B5 и B3. Они представляют собой более доступные, но не менее эффективные решения для работы, которые с помощью интеллектуальных технологий преобразуют ваши рабочие процессы, помогая повысить эффективность. Эти сверхлегкие, готовые к работе с искусственным интеллектом ноутбуки базируются на новейших процессорах Intel Core Ultra, благодаря чему производительность приложений увеличивается до 59%, а генеративный искусственный интеллект — до 73% быстрее по сравнению с устройствами трехлетней давности. Данные процессоры обеспечивают до 2,5 раз более высокую эффективность энергопотребления при выводах искусственного интеллекта и до 40% более низкую мощность процессора для совместной работы с использованием искусственного интеллекта, что продлевает срок службы батареи.

Обе модели поддерживают такие инструменты для профессиональной работы, как Microsoft Copilot и функцию StoryCube для продвинутой работы с графическими файлами. ExpertBook B5 и B3 также оснащены функциями информационной безопасности на основе искусственного интеллекта для надежной защиты от онлайн-угроз и попыток несанкционированного доступа к вашим данным. Например, в модели ExpertBook B5 реализованы такие передовые меры информационной безопасности, как биометрическая аутентификация и BIOS коммерческого уровня, защищающие конфиденциальные коммерческие данные от современных киберугроз. В ноутбуке применяется технология IBM QRadar EDR, использующая функции искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных угроз для безопасности предприятий малого и среднего бизнеса. А для упрощения работы системных администраторов предназначен инструмент ASUS Control Center, способствующий быстрому внедрению и применению возможностей искусственного интеллекта, оптимизации WiFi-соединения и приоритезации критически важных приложений для повышения производительности сети.

Но отдельного внимания в ноутбуках заслуживают такие возможности для улучшения качества видеоконференцсвязи, как фокусировка видео и подавление постороннего шума для чистого звучания голоса во время важных переговоров, также реализованные с помощью инструментов искусственного интеллекта. В их число входят ASUS AI Audio и AI Camera. Так, в число преимуществ технологии ASUS AI Audio входят:

AI De-reverberation — устраняет эхо, вызванное помещениями со звукоотражающими поверхностями, делая голоса собеседников ближе и четче.

— устраняет эхо, вызванное помещениями со звукоотражающими поверхностями, делая голоса собеседников ближе и четче. AI Noise Reduction Speaker — использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для выявления и выборочного устранения нежелательного фонового шума, обеспечивая более четкое и улучшенное звучание.

— использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для выявления и выборочного устранения нежелательного фонового шума, обеспечивая более четкое и улучшенное звучание. AI Acoustic Echo Cancellation — эффективно устраняет эхо в аудиосигналах, обеспечивая кристально чистую связь, различая и подавляя отраженные звуки в реальном времени.

— эффективно устраняет эхо в аудиосигналах, обеспечивая кристально чистую связь, различая и подавляя отраженные звуки в реальном времени. AI Noise Reduction Microphone — обеспечивает бесперебойную запись звука в сценариях с несколькими докладчиками, а передовые алгоритмы искусственного интеллекта отдают приоритет отдельным докладчикам, подавляя фоновый шум для четкого и сфокусированного звука.

В то же время, технология ASUS AI Camera гарантирует кристально чистое видео в различных условиях освещения, постоянная поддержка зрительного контакта, а также обеспечит вашу конфиденциальность в условиях гибридных сценариев работы с помощью адаптивного затемнения и блокировки.

Повышайте продуктивность рабочих процессов благодаря передовым возможностям искусственного интеллекта

С помощью интеллектуальных возможностей новых ноутбуков ASUS вы уже сегодня можете легко упорядочить свою мультимедийную библиотеку с помощью автоматической категоризации, ускорить творческие процессы генеративным искусственным интеллектом, защитить свою конфиденциальность и насладиться кристально чистым звуком при голосовом общении. Компания создает устройства будущего, в котором искусственный интеллект улучшает каждый аспект нашей жизни, наполняя каждый множеством невероятных возможностей!