iQOO Z9 Turbo+ получил мощный чип MediaTek Dimensity 9300+ и доступную цену

Компания iQOO представила флагманский смартфон Z9 Turbo+, предлагающий мощные характеристики при относительно невысокой цене. В основе iQOO Z9 Turbo+ лежит платформа MediaTek Dimensity 9300+. Вместе с выделенным игровым чипом Q1 собственной разработки компании, облегчающим работу GPU и повышающим тем самым разрешение и fps в играх, смартфон стал самым производительным устройством на рынке. Как отмечает производитель, в бенчмарке AnTuTu аппарат набрал 2,38 млн. баллов.

iQOO Z9 Turbo+ оснащен плоским 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей, кадровой частотой 144 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. ШИМ-частота составляет 3840 Hz. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость встроенной UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп датчик (Sony LYT-600, 1/2″, f/1.79, OIS+EIS) и 8 Мп широкоугольный модуль (Galaxy Core GC08A3, f/2.2). Поддерживается запись видео 4К@60fps и цифровой зум 10х. Фронтальная камера на 16 Мп (Samsung S5K3P9, f/2.45) расположена в отверстии по центру экрана.

Смартфон также получил аккумулятор емкостью 6400 мА·ч (зарядка мощностью 80 Вт), поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB 2.0 Type-С, GPS, NFC, ИК-порт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту IP65. Используется операционная система Android 14 с оболочкой OriginOS 4. Габариты и вес: 163,72 х 75,88 х 7,98 мм, 196 гр.

iQOO Z9 Turbo+ будет предложен покупателям в цвете натурального титана, а также белом и черном. Смартфон предлагается по цене от $313 до $412.