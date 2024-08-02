Samsung и LG разработали двойные дисплеи micro-OLED, которые могут появиться в Apple Vision Pro 2

Вышедший в мае этого года iPad Pro получил «самый передовой в мире дисплей», в котором используется технология Tandem OLED, что обеспечивает большую яркость и контрастность. Компании Samsung и LG совместно создали прототипы экранов micro-OLED на базе данной технологии.

Технология Tandem OLED представляет собой высокоэффективную структуру, которая объединяет несколько стандартных OLED-панелей посредством соединительных слоев. Samsung и LG удалось воспроизвести это решение на уровне micro-OLED. Теперь компании находятся в поиске клиентов, заказы от которых помогли бы запустить серийное производство таких экранов.

По информации в СМИ, Apple занимается разработкой менее дорогой версии гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro 2, которая могла бы получить экраны micro-OLED на базе технологии Tandem OLED от Samsung и LG. В вышедшей версии гарнитура оснащена 4K дисплеями micro-OLED поставляемыми Sony, и они считаются самыми дорогими компонентами устройства.