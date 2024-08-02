Приложение родительского контроля Kaspersky Safe Kids вновь признано одним из самых эффективных решений для защиты детей в интернете

Приложение Kaspersky Safe Kids для детской онлайн-безопасности стало обладателем сертификатов качества (Approved) по итогам тестирований независимых организаций AV-TEST и AV-Comparatives. Обе лаборатории отметили высокую эффективность решения в блокировке не подходящего по возрасту контента.

Контент для взрослых на платформе Windows был заблокирован в тестах AV-TEST и AV-Comparatives на 100% и 98,1% соответственно. Kaspersky Safe Kids стало единственным решением за всю историю тестов AV-TEST с 2015 года, которое показало высочайший результат по этой категории, и это произошло дважды (в 2021 и 2023 годах). В исследовании AV-Comparatives решение стало единственным сертифицированным из пяти участников. Такой же результат оно показало в 2019, 2021 и 2022 годах.

Каждая из тестовых лабораторий проводит испытания в соответствии с собственными методиками. Специалисты AV—TEST использовали для теста 7500 сайтов на шести языках, относящихся к 13 категориям контента. В их числе ― взрослый контент, демонстрация насилия, оружия и азартных игр. Решение заблокировало на платформе Windows 100% сайтов для взрослых, а в общей сложности 92,2% не подходящих для детей материалов из разных категорий. На платформе Android решение заблокировало 99,09% сайтов для взрослых. Приложение получило сертификат от AV-TEST уже восьмой раз подряд и стало единственным на рынке с таким достижением.

В тесте AV—Comparatives решение Kaspersky Safe Kids заблокировало 98,1% ресурсов для взрослых на платформе Windows, не произведя при этом ни одного ложного срабатывания. Эксперты AV-Comparatives также отметили широкие возможности Kaspersky Safe Kids с точки зрения контроля онлайн-активности детей, а также скорость появления изменений на устройстве ребёнка, которые вносились с родительского гаджета.

«Родители должны знать, что дети делают на цифровых устройствах, с кем общаются в сети. По данным нашего недавнего исследования, проведенного в Азербайджане, 31% респондентов впервые дали своему ребёнку электронный девайс уже в 2-3 года, почти четверть (23%) — в период, когда ребёнку было от 4 до 6 лет. При этом собственный телефон или планшет у трети детей (35%) появляется уже в возрасте от 7 до 11 лет, — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане. — Мы рекомендуем родителям использовать решение родительского контроля Kaspersky Safe Kids — с его помощью можно ограничивать доступ детей к определенному контенту и контролировать экранное время ребёнка», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель Kaspersky в Азербайджане.

Ознакомиться с подробными результатами AV-TEST Parental Control Test 2023 можно по ссылке: https://www.av-test.org/en/news/kaspersky-safe-kids-premium-parental-control-test-2023/. Результаты AV-Comparatives Parental Control Certification 2024 доступны на странице: https://www.av-comparatives.org/tests/parental-control-review-2024-kaspersky-safe-kids-for-windows/.

«Лаборатория Касперского» тестирует возможности своих продуктов для защиты детей в интернете с 2014 года. Результаты всех тестирований Kaspersky Safe Kids: https://www.kaspersky.com/about/awards?filter%5Bproducts%5D=ksk.

Компания не только производит продукты для детской кибербезопасности, но и повышает уровень цифровой грамотности самых юных пользователей интернета. В 2024 году «Лаборатория Касперского» выпустила Киберазбуку. Это книга, которая учит детей распознавать уловки мошенников и осознавать важность безопасности в онлайне.