Apple представила iPad Air и iPad Pro 2024

Компания Apple провела специальное мероприятие Let Loose, на котором представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro, а также аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard. Последний раз компания обновляла iPad Pro и iPad Air в 2022 году.

Новое поколение iPad Air доступно в двух размерах, чего прежде не было: с 11- и 13-дюймовым экранами Liquid Retina. Оба планшета на 100% выполнены из переработанного алюминия.

Планшет получил привычный дизайн, но обновленное железо. В основе iPad Air 2024 года лежит процессор M2, который на 50% быстрее, чем M1 в предыдущем iPad Air. Новый планет будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 128, 256 и 512 Gb, а также 1 Tb.

Фронтальная камера теперь располагается на горизонтальной части рамки экрана. Есть поддержка Wi-Fi 6E, 12 Мп основная камера, Touch ID и обновленные стереодинамики. Как и ранее, iPad Air можно использовать с Magic Keyboard и Apple Pencil. Стилус теперь поддерживает функцию наведения, которая прежде была эксклюзивом для iPad Pro. Зарядка происходит по USB-C.

Доступные цвета корпуса: Blue, Purple, Starlight и Space Gray. Цена 11-дюймовой версии начинается от $599, 13-дюймовой — от $799. Предзаказ открылся сегодня, а обычные продажи начнутся 15 мая.

Новые iPad Pro оснащены OLED-дисплеями Ultra Retina XDR. Используются две панели в тандемной конструкции, что обеспечивает большую яркость и контрастность. Яркость составляет 1000 нит при отображении SDR-контента и до 1600 нит при воспроизведении HDR-контента.

Планшет получил более тонкий корпус и экраны диагональю 11 и 13 дюймов. Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 мм, 13-дюймовой модели — всего 5,1 мм. Компания отмечает, что новый iPad Pro является самым тонким продуктом Apple за всю историю. Корпус устройств, также как и у iPad Air, сделан из 100% переработанного алюминия. Опционально, вместо обычного стекла, можно выбрать Nano-Texture Glass, отличающееся улучшенными антибликовыми свойствами.

В основе обеих моделей лежит новый процессор Apple M4, выполненный по 3-нм техпроцессу второго поколения. В его состав входит 10-ядерный центральный процессор (на 50% быстрее, чем в M2) и 10-ядерный графический процессор с поддержкой трассировки лучей, который в 4 раза быстрее, чем в M2.

Процессор оснащен 16-ядерным NPU-блоком, способным выполнять до 39 триллионов операций в секунду. Новый iPad Pro получил улучшенную тепловую конструкцию (на 20%) благодаря графитовым листам в основном корпусе и меди в логотипе Apple. Встроенный движок Neural Engine для ИИ-задач стал в 60 раз быстрее в сравнении с первым поколением Neural Engine.

Фронтальная камера на 12 Мп с датчиком Face ID также переместилась на горизонтальную часть рамки экрана. Apple заявляет, что камера обеспечивает улучшенное качество изображения, в частности, при видеозвонках. Планшет оснащен адаптивной вспышкой TrueTone для лучшего сканирования документов. Основная камера теперь поддерживает запись видео ProRes и Smart HDR 4.

iPad Pro будет поставляется в цветах корпуса Silver и Space Black. 11-дюймовая модель на 256 Gb стоит от $999, а 13-дюймовая — от $1299. За антибликовое стекло, доступное для версий на 1 и 2 Tb, нужно доплатить $100. Планшет доступен для заказа с сегодняшнего дня, а продажи стартуют 15 мая.

На мероприятии компания также представила обновленный Apple Pencil, который с помощью вибромотора сможет реагировать на сжатия, а с помощью гироскопа распознавать поворот.

Кроме того, стилус можно будет найти с помощью фирменного сервиса «Локатор».

Обновленная клавиатура Magic Keyboard получила новый металлический корпус, функциональный ряд клавиш и чувствительный к нажатию трекпад. Apple Pencil Pro стоит $129, а клавиатура Magic Keyboard — от $299.