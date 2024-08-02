В Google Maps появились новые функции дополненной реальности

Обновление Google Maps позволяет пользователям по-новому взглянуть на достопримечательности благодаря технологии дополненной реальности (AR). Так как в Париже сейчас проходит Олимпиада 2024 года, новые функции в первую очередь ориентированы на французскую столицу.

Некоторые известные достопримечательности, в Google Maps теперь оснащены кнопкой AR. Нажав на нее, пользователи могут исследовать объект во времени, направив на него свой смартфон. Например, если направить смартфон на Эйфелеву башню можно увидеть оригинальные архитектурные концепции сооружения, которые в итоге не были реализованы. Другой пример — берега Сены, пользователи смогут увидеть временные конструкции, возведенные для Всемирной выставки Exposition Universelle в 1900 году.

Google сообщает, что в ближайшее время новая функция появятся и в других парижских достопримечательностях, таких как Собор Парижской Богоматери. Также пользователи смогут увидеть Бастилию Сен-Антуан и Дворец Тюильри такими, какими они были до сноса.

Новые возможности были разработаны в сотрудничестве с Google Arts & Culture и игровой студией Ubisoft. Компания обещает «появление большего количества контента в будущем».