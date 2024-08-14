Google Pixel Watch 3 получили прежний дизайн и два размера корпуса

Компания Google представила, помимо смартфонов Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и складного Pixel 9 Pro Fold, обновленные smart-часы Google Pixel Watch 3. В плане дизайна изменений нет, но теперь у покупателей будет выбор. Часы будут выпускаться в двух размерах: 41 и 45 мм.

Google Pixel Watch 3 оснащены экраном LTPO AMOLED с пиковой яркостью 2000 нит, что вдвое больше, чем у прошлого поколения. Частота обновления составляет 1-60 Hz, плотность пикселей — 320 ppi. Матрица защищена стеклом Corning Gorilla Glass 5. Рамка стала немного уже, а размеры экранов — 1,2 или 1,4 дюйма в зависимости от версии. Корпус в обеих моделях выполнен на 100% из переработанного алюминия.

Технических изменений немного. В основе лежит все тот же четырехъядерный процессор Snapdragon W5+Gen 1 с графикой Adreno 702, 2 Gb ОЗУ, 32 Gb флэш-памяти и специальный сопроцессор на основе ядра Cortex-M33. Тот же набор датчиков: мониторинг ЧСС, ЭКГ, уровня оксигенации крови, термометр. Из новых функций добавили обнаружение потери пульса. Если сердце внезапно остановится, часы отправят вызов в экстренные службы.

Предлагаются еще несколько функций, таких как улучшенное отслеживание бега, управление камерой смартфона Pixel, доступ к камере Nest Cam или дверному звонку Nest Doorbell непосредственно с часов и навигация с помощью Google Maps в автономном режиме.

Емкость аккумуляторной батареи у версии на 41 мм составляет 307 мАч (420 мАч у версии 45 мм). Google заявляет, что часы работают в автономном режиме 24 часа с активированной функцией Always-On Display. Появился новый сберегающий режим – автономность до 36 часов. Еще одно улучшение – версия на 41 мм заряжается на 20% быстрее предшественника.

Поддерживаются LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS и защита IP68. Водонепроницаемость — 5 ATM. Часы получили чип UWB (Ultra-Wide Band), что упрощает разблокировку смартфона или поиск гаджета в случае его утери с помощью функции Find My Device от Google. В качестве программной платформы выступает Wear OS 5. Младшая версия доступна в четырех цветах корпуса, старшая — в трех (нет розовой расцветки). Ремешки на выбор: кожаные, металлические и плетеные.

Цены на Google Pixel Watch 3:

41 мм (Bluetooth/Wi-Fi) — $350;

41 мм (LTE) — $450;

45 мм (Bluetooth/Wi-Fi) — $400;

45 мм (LTE) — $

Предзаказ на новые часы уже открыт. Pixel Watch 2 остаются в продаже, их цена составит $250.