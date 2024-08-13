Google представил тонкий складной смартфон Pixel 9 Pro Fold

На мероприятии Made by Google была представлена серия флагманских смартфонов Pixel 9, в которую вошли четыре модели. О трех моделях Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL можно прочитать в отдельной заметке, в этой новости речь пойдет о четвертой складной- Google Pixel 9 Pro Fold.

Как известно, к первой версии Pixel Fold у пользователей было очень много нареканий. Компания обновила дизайн и сделала смартфон в более вытянутом форм-факторе. Корпус по сравнению с предшественником стал тоньше, рамки вокруг экранов — уже. Блок камер также обновили — он стал квадратной формы. Новый шарнир позволяет полностью разложить смартфон, чем не могла похвастаться модель первого поколения. Кроме того, новая модель получила защиту от воды IPX8 – смартфон можно погружать на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

Так же, как и другие представители линейки, Pixel 9 Pro Fold получил новый фирменный восьмиядерный процессор Tensor G4, за безопасность и защиту личных данных отвечает сопроцессор Titan M2. Благодаря новому модему Samsung Exynos 5400 смартфон поддерживает экстренную спутниковую связь.

Внешний экран имеет диагональ 6,3 дюйма разрешением 2424 х 1080 пикселей (422 ppi), внутренний — 8 дюймов разрешением 2152 х 2076 пикселей (373 ppi). В обоих экранах используется OLED-панель, оба имеют частоту 1-120 Hz и яркость до 2700 нит. Во внешнем экране для защиты применяется стекло Gorilla Glass Victus 2, во внутреннем — пластиковое защитное покрытие. Функция Split Screen разделяет внутренний экран на два отдельных для запуска нескольких приложений одновременно.

Основная камера у смартфона тройная: 48 Мп датчик (1/2″, f/1.7, угол обзора 82°), 10,5 Мп модуль с ультраширокоугольным объективом (1/3.4″, f/2.2, угол обзора 127°) и 10,8 Мп телефото (1/3.2″, f/3.1, оптический зум 5х, программный 20x Super Res Zoom). Разрешение внутренней и внешней фронтальных камер составляет 10 Мп (f/2.2, угол обзора 87°).

Аккумулятор на 4650 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную. Габариты – 154,94 x 149,86 x 5,08 мм (в разложенном виде), в 154,94 x 76,2 x 10,16 мм (в сложенном). Вес составляет 258 гр. Смартфон работает на базе Android 14. Аппарат будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

Доступные цвета корпуса: золотой и темно-серый. Несмотря на реализацию разъема смартфона по стандарту USB Type-C 3.2, комплектный провод поддерживает лишь протокол USB 2.0. Остальное оснащение, включая поддержку ИИ-функций, такое же, как и у трех остальных моделей серии.

Цены: 16/256 Gb — $1799, 16/512 Gb -$1919. Предварительные заказы стартовали 13 августа. В продажу складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold поступит 4 сентября.