Представлены флагманы Google Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL

Компания Google сегодня провела большую презентацию, на которой были представлены много новых продуктов. В этой заметке мы расскажем о серии флагманских смартфонов Pixel 9, в которую входят четыре модели: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, а также складной Pixel 9 Pro Fold (отдельная новость). Google переработала дизайн новой номерной серии. Сразу бросается в глаза обновленный блок камер, они оформлены в отдельном овальном блоке. Грани корпуса стали плоскими, как и задняя панель.

Все три модели получили новый фирменный восьмиядерный процессор Tensor G4 (в серии Pixel 8 использовался девятиядерный Tensor G3). За безопасность и защиту личных данных отвечает сопроцессор Titan M2. Новый модем Samsung Exynos 5400 поддерживает спутниковую связь.

Базовая модель Google Pixel 9 оснащена 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2424х1080 пикселей (422 ppi), частотой обновления 60-120 Hz, яркостью до 2700 нит и закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (Samsung GNK, 1/1.31″, f/1.68, угол обзора 82°) и 48 Мп модуль с ультраширокоугольным объективом (Sony IMX858, 1/2.55″, f/1.7, угол обзора 123°). Камера поддерживает 8х Super Res Zoom и имеет лазерный автофокус (LDAF), OIS и EIS. Разрешение фронтальной камеры составляет 10,5 Мп (Samsung 3J1, f/2.2, автофокус, угол обзора 95°).

Аккумулятор на 4700 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также беспроводную на 15 Вт. Габариты — 152,8×72×8,5 мм, вес — 198 гр. Доступные цвета корпуса: черный, молочно-белый, зеленый и розовый. Цены: 12/128 Gb — $799, 12/256 Gb — $899.

Google Pixel 9 Pro получил 6,3-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2856х1280 пикселей (495 ppi), частотой обновления 1-120 Hz, яркостью до 3000 нит и закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Основная камера тройная: 50 Мп (Samsung GNK, 1/1,31″, f/1.68, угол обзора 82°, OIS, EIS), 48 Мп ультраширокоугольный объектив (Sony IMX858, 1/2,55″, f/1.7, 123°, OIS) и 48 Мп телефото (Sony IMX858, 1/2,51″, f/2.8, 5x оптический зум, программный 30x Super Res Zoom). Фронтальная камера на 42 Мп (Sony IMX858, f/2.2, 103°, автофокус).

Емкость аккумулятора составляет 4700 мАч, есть поддержка быстрой проводной (на 45 Вт) и беспроводной зарядки (на 21 Вт). Габариты — 152,8×72×8,5 мм, вес — 199 гр. Pro-версия будет предложена в сером, фарфоровом, черном и светло-розовом цветах корпуса. Цены: 16/128 Gb — $999, 16/256 Gb — $1099, 16/512 Gb — $1219, 16 Gb/1 Tb — $1449.

Впервые с 2019 года в модельном ряду снова появилась XL-версия. Google Pixel 9 Pro XL отличается от Pro-версии только размерами экрана и корпуса, а также емкостью батареи. Характеристики AMOLED-экрана: 6,8-дюймовый, разрешение 2992х1344 пикселей (487 ppi), частота обновления 1-120 Hz, яркость до 3000 нит, Gorilla Glass Victus 2. Аккумулятор на 5060 мАч поддерживает быструю проводную (на 45 Вт) и беспроводную зарядки (на 23 Вт). Габариты составляют 162,8×76,6×8,5 мм, вес — 221 гр. Смартфон выйдет в черном, молочно-белом, розовом и ореховом дизайне. Цены: 16/128 Gb — $1099, 16/256 Gb — $1199, 16/512 Gb — $1319, 16 Gb/1 Tb — $1549.

Все три модели поддерживают 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, UWB, NFC, порт USB Type-C 3.2, есть стереодинамики и защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Под экраном размещен новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Gen 2 от Qualcomm. В прошлых моделях использовался оптический сканер. Для каждого из смартфонов заявляется автономность до 24 часов или до 100 часов при активированной функции экономии заряда. Смартфоны работают на базе Android 14. Как и прошлогодняя серия, новая линейка будет получать обновления ОС и безопасности в течение 7 лет.

На презентации были представлены новые ИИ-функции, которые появятся во всех моделях серии, даже в базовой. Например, для покупателей Pixel 9 будет доступна бесплатная годовая подписка на фирменного помощника — Gemini Advanced. Появится Pixel Screenshots — аналог Recall в Windows 11 24H2. Нейросеть просканирует сохраненные скриншоты и в любой момент сможет ответить на вопросы пользователя по их содержимому.

Функция Add Me добавит недостающих людей в кадр, для этого понадобятся два снимка в одном и том же месте. Обновленная Magic Editor предложит описать текстом то, как надо изменить фотографию, например, сменить погодные условия. Magic Eraser поможет вырезать ненужные объекты с кадра. Magic Editor изменит стиль неба или воды. Best Take поможет сделать идеальный снимок, например, если кто-то моргнул или отвернулся, то алгоритмы объединят несколько фотографий в одну, где каждый человек выглядит наилучшим образом. Photo Unblur сможет сделать фотографии более резкими.

Смартфоны уже доступны для предварительного заказа, розничные продажи начнутся 22 августа.