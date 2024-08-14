Google Pixel Buds Pro 2: новый чип Tensor A1 и поддержка Gemini Live

На Made by Google были представлены новые беспроводные наушники Google Pixel Buds Pro 2. Благодаря новому чипу Tensor A1 они подавляют в два раза больше шума, чем прошлая модель, а также было обеспечено бесшовное подключение аксессуара к смартфонам Pixel (функция Fast Pair). Новые наушники поддерживают работу с ИИ-функциями Gemini.

Благодаря специальной форме, Pixel Buds Pro 2 можно надежно зафиксировать в ушах. В наушниках используются выполненные на заказ 11-мм динамические драйверы, а также протокол Bluetooth 5.4. Без включенной функции шумоподавления (ANC) они способны проработать 12 часов, а при включении функции — до 8 часов. С кейсом общее время автономной работы составляет 30 часов. 5 минут зарядки обеспечат до 1,5 часа воспроизведения музыки.

Наушники получили три микрофона, поддержку пространственного звука с отслеживанием положения головы, емкостные сенсорные датчики (касания и смахивания) для управления, ИК-датчики приближения, а также специальный динамик для функции Find My Device («Найти устройство»). Есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54. Обновили алгоритмы Clear Calling и функцию обнаружения разговора — наушники автоматически отключают шумоподавление, когда пользователь начинает говорить вслух.

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Нейросеть Gemini поможет построить маршрут, напомнить о встрече и т.д. Есть доступ к ИИ-помощнику Gemini Live, поддерживающим разговоры в свободной форме. Сам ассистент при этом работает на смартфоне. Новшество пока что доступно только на Android и только на английском языке.

В комплекте с наушниками поставляется четыре вида насадок разного размера. Расцветок корпуса тоже четыре: бежевая, черная, зеленая и розовая. Цена Google Pixel Buds Pro 2 составляет $229. Предзаказ уже открыт, розничные продажи начнутся 26 сентября.

Также компания представила серию флагманских смартфонов Pixel 9, складной Pixel 9 Pro Fold и smart-часы Pixel Watch 3.