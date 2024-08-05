AnTuTu: самые производительные Android-смартфоны среднего уровня июля

Наряду с Топ-10 мощных Android-флагманов команда разработчиков AnTuTu опубликовала рейтинг производительных смартфонов среднего уровня июля.

В рейтинг попали пять моделей на базе процессоров Qualcomm и пять на MediaTek. Первое место занимает смартфон OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3), набравший 1 425 372 балла. На втором — Realme GT Neo6 SE с таким же процессором и с результатом 1 371 721 балл. На третьем — Redmi K70E (MediaTek Dimensity 8300 Ultra с 1 361 045 баллов.

В Топ-10 также вошли: Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE, OnePlus Ace Racing Edition, Redmi Note 12T Pro и iQOO Z9.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 июля 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.