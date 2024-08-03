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3 августа, 2024
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Топ-10 самых мощных Android-смартфонов июля по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных Android-флагманов по итогам июля 2024 года.

Лидером рейтинга стал игровой смартфон Red Magic 9S Pro+ на основе процессора Snapdragon 8 Gen 3 (Leading Version). Аппарат набрал 2 182 401 балл. На втором месте — OnePlus Ace 3 Pro на базе обычного Snapdragon 8 Gen 3 с результатом в 2 103 450 баллов. Замыкает тройку Redmi K70 Ultra Extreme Edition с процессором MediaTek Dimensity 9300+. Смартфон получил 2 098 023 балла.

В Топ-10 также вошли смартфоны ASUS ROG 8 Pro, iQOO Neo 9s Pro, Vivo X100 Ultra, iQOO Neo 9 Pro+, iQOO Neo9 Pro, Vivo X100 Pro и Vivo X100.

Статистика AnTuTu была собрана в период с 1 по 31 июля 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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