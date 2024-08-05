Power Hat — шляпа с солнечными батареями для зарядки гаджетов

Компания EcoFlow, мировой производитель технологических решений в области портативных накопителей электроэнергии, представила необычный продукт под названием Power Hat. Это летняя шляпа, которая способна выполнять роль солнечной зарядной станции для смартфонов и другой цифровой электроники. EcoFlow отмечает, что Power Hat — незаменимый гаджет для рыбалки, пляжного отдыха и путешествий.

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Встроенные в головной убор по всему периметру солнечные панели с пассивированным эмиттером (passivated emitter rear cell, или PERC) изготовлены из пластичного монокристаллического кремния и оснащены пассивным излучателем. Power Hat способна накапливать заряд и подавать до 12 Вт мощности на порты USB Type-A и Type-C. Разъемы расположены на задней нижней части головного убора. В компания утверждают, что Power Hat может зарядить смартфон с аккумулятором 4000 мАч за 3-4 часа.

Шляпа защищена от пыли и воды по стандарту IP65, она выпускается в двух размерах: 56–58 см, 59–61 см. Вес составляет 400 гр.

Предзаказ по цене $79 на Power Hat уже открыт. Рекомендованная розничная цена составляет $129, первые поставки намечены на середину сентября.