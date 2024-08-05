Neuralink провел вторую имплантацию чипа в мозг человека

Компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink сообщила, что второй пациент получил мозговой имплант для восстановления утраченных функций нервной системы.

Операция прошла успешно, однако в Neuralink пока не раскрывают личности пациента. Известно, что у второго пациента имеется травма спинного мозга, похожая на повреждения Ноланда Арбо — первого пациента компании.

Операция по установке чипа подразумевает сверление небольшого отверстия в черепной коробке человека и установке в отверстие небольшого устройства диаметром с монету, которое соединяется с корой головного мозга с помощью некоторой части из имеющихся тончайших 1024 электродов. Толщина каждого не превышает 4 мкм, длина — 20 мм. Соединением с мозгом занимается специально разработанный робот. Маск рассказал, что у импланта работают как минимум 400 электродов.

Кроме того, Neuralink планирует протестировать более мощный чип, который будет считывать импульсы на протяжении 8 часов без подзарядки.