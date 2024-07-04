Red Magic Realm — 32-дюймовый игровой монитор с экраном QD-OLED 240 Hz

Кроме смартфонов Red Magic 9S Pro и 9S Pro+, бренд Red Magic представил флагманский 32-дюймовый игровой монитор Realm с изогнутым экраном.

Устройство получило 10-битную матрицу на базе QD-OLED от компании Samsung Display. Разрешение панели составляет 3840 × 2160 пикселей, частота обновления может достигать 240 Hz, пиковая яркость -1000 нит, радиус кривизны — 1700R. Время отклика составляет 0,03 мс (GtG). Заявлены охват 99% DCI-P3 и сертификация DisplayHDR True Black 400. Есть поддержка технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Имеются специальные системы защиты, предотвращающие выгорание экрана.

Набор портов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C (65 Вт, DP Alt Mode). В Китае на монитор дают гарантию три года. Продажи Red Magic Realm стартуют 9 июля, цена ориентировочно составляет $1000.