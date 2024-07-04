Lenovo представила мощный мини-ПК ThinkCenter neo Ultra

Компания Lenovo выпустила мини-ПК под названием ThinkCenter neo Ultra, дизайн которого напоминает Apple Mac Studio. Впервые компьютер был представлен в январе на CES 2024.

Lenovo ThinkCentre neo Ultra может оснащаться процессорами Intel от Core i5-14500 до Core i9-14900. Есть также модели Core T со сниженным энергопотреблением. Но выбора видеокарт нет, во всех версиях установлена GeForce RTX 4060 с 8 Gb памяти GDDR6. При этом производитель отмечает, что RTX 4060 обеспечивает производительность до 200 TOPS в соответствующих сценариях работы. Также в качестве опции предлагается NPU для ИИ. Конструкция системы охлаждения включает четыре вентилятора.

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Есть два слота SO-DIMM для ОЗУ DDR5 (от 16 до 64 Gb), два для SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 и два дополнительных слота M.2. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, встроенный блок питания мощностью 350 Вт и динамик на 2 Вт. Габариты составляют 195 х 191 х 108 мм, вес — около 3,5 кг.

Компьютер получил довольно богатый набор портов: USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Гбит/с), четыре USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с), два USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с), HDMI 2.1 TMDS, HDMI 2.1a FRL, четыре DisplayPort 1.4a, гигабитный Ethernet (Intel I219-LM) и 3,5-мм аудиоразъем.

Lenovo ThinkCentre neo Ultra уже поступил в продажу в Австралии по цене от 3299 австралийских долларов ($2210).