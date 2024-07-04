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4 июля, 2024
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Meta выпустила ИИ-генератор 3D-моделей по текстовому описанию

Meta 3D Gen

Исследовательское подразделение компании Meta Platforms представило новый генератор 3D Gen, который позволяет создавать качественные 3D-объекты по текстовому описанию.

Meta 3D Gen

По словам разработчиков, 3D Gen значительно превосходит аналогичные алгоритмы по качеству генерируемых объектов и в 3-10 раз опережает по скорости генерации. Нейросеть может создавать 3D-объекты и текстуры на основе простого текстового описания менее чем за минуту.

Функционально новый алгоритм похож на существующие системы, такие как Midjourney и Adobe Firefly. Отличие заключается в том, что 3D Gen создает модели, которые поддерживают физически корректный рендеринг.

«Высокое качество генерации возможно благодаря двухступенчатому методу. Он сочетает два компонента: один для преобразования текста в 3D, а другой — для преобразования текста в текстуры. Такой подход позволяет добиться более высокого качества 3D-генерации для создания иммерсивного контента», — говорится в описании алгоритма.

В работе 3D Gen использует две языковые модели Meta: AssetGen и TextureGen. В техническом описании модели содержатся детали работы и показаны результаты тестирования 3D Gen по сравнению с другими генераторами.

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