Американский технологический гигант Nvidia официально объявил о немедленном восстановлении своего сооснователя Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена правления. Возвращение состоялось сегодня, 23 ноября — всего через одиннадцать дней после его громкой отставки.

Как говорится в пресс-релизе компании, решение было единогласно принято советом директоров по итогам серии встреч с Хуангом, на которых правление убедилось в его «откровенности» и «руководящих способностях». В Nvidia подчеркнули, что при вынесении вердикта также опирались на данные высокопоставленных представителей правительства США. Накануне к возвращению топ-менеджера призвал президент Дональд Трамп, который впоследствии приветствовал это решение, заявив, что у Вашингтона нет оснований считать возвращение Хуанга угрозой национальной безопасности.

Поворот стал неожиданным для рынка: 12 ноября Хуанг покинул все посты на фоне скандала из-за внебрачных связей. СМИ сообщали о его отношениях с подчиненной из Nvidia, а также с бывшей топ-менеджером сингапурской фирмы Megaspeed Алисой Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. Хотя 17 ноября сам предприниматель выразил готовность вернуться, председатель совета директоров Харви Джонс тогда категорически исключил такой сценарий.

Теперь же риторика руководства полностью изменилась. «Совет считает, что Дженсен — правильный человек для руководящей должности Nvidia, и его восстановление отвечает интересам наших акционерам, сотрудников, партнеров и клиентов. Мы уверены в Дженсене и с нетерпением ждем возможности сотрудничества с ним, пока он возвращается на пост. Мы благодарны Колетт Кресс за ее выдающуюся службу в роли временного генерального директора», — заявил Харви Джонс (после возвращения Хуанга Кресс продолжила работу на позиции финансового директора).

Сам Дженсен Хуанг поблагодарил совет директоров за доверие, а также выразил признательность акционерам, партнерам и сотрудникам за оказанную поддержку. При этом в компании уточнили, что независимый комитет совета директоров продолжит расследование, призванное установить, был ли Хуанг целью операции иностранных спецслужб.

Новость вызвала бурную реакцию на фондовом рынке: на премаркете бумаги Nvidia подскакивали более чем на 30% (в моменте рост превышал 31%), однако после открытия основных торгов котировки скорректировались, зафиксировав рост около 26,5%.