Представлен смартфон iQOO Neo9S Pro+ на базе Snapdragon 8 Gen 3

Китайский производитель iQOO представил смартфон Neo9S Pro+. Главное отличие от оригинальных Neo9 Pro и Neo9S Pro состоит в модели процессора. На смену MediaTek Dimensity 9300/9300+ пришел 4 нм Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Кроме того, выросла емкость аккумулятора и используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического, что для устройств данного класса является уникальным решением. Обеспечивается разблокировка за 0,12 секунд. Остальные показатели не изменились.

iQOO Neo9S Pro+ оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 2800х1260 пикселей (452 ppi) и яркостью до 1400 нит. Заявлена динамическая регулировка частоты обновления 1-144 Hz за счет технологии LTPO. Частота ШИМ-затемнения составляет 2160 Hz.

Разработчики отметили производительность смартфона — в AnTuTu он набирает 2,33 млн. баллов. За охлаждение отвечает испарительная камера площадью 6043 мм2. Возможна установка до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителя UFS 4.0 до 1 Tb. В основную камеру входят 50 Мп датчик (Sony IMX920, 1/1,49″, f/1.88, OIS) и широкоугольный объектив на 50 Мп (Samsung JN1, f/2.0, угол обзора 119 градусов). Возможна запись видео в формате 8К. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Соответствующий адаптер входит в комплект. До 70% аппарат заряжается за 17 минут, до 100% — за 28 минут. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB Type-C (USB 2.0), GPS, NFC и стереодинамики. В качестве ОС используется Android 14 с интерфейсом OriginOS 4. Габариты составляют 163,53 х 75,68 х 7,99/8,34 мм (стекло/эко-кожа), вес — 198 г/193 гр.

Цены на смартфон: 12/256 Gb — $400, 16/256 Gb — $440, 12/512 Gb — $455, 16/512 Gb — $495, 16 Gb/1 Tb — $550. Доступные расцветки корпуса: белая и черная (стекло) и сине-белая (эко-кожа). Продажи iQOO Neo 9S Pro+ в Китае стартуют 16 июля.