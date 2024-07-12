iQOO Watch GT: OLED-экран 1,85 дюйма, поддержка eSIM, GPS и ИИ-функций

Компания iQOO представила smart-часы Watch GT — первое устройство в линейке с поддержкой искусственного интеллекта. С помощью ИИ-алгоритма часы могут генерировать темы оформления циферблатов на основе текстовых запросов и редактировать изображения под разные художественные стили.

Также с помощью ИИ часы могут переводить голосовые заметки в текст и автоматически их синхронизировать с заметками смартфона, выводить на экран нужные данные в зависимости от контекста (информацию о предстоящих авиаперелетах, расписание киносеансов, напоминания о необходимости принятия лекарственных средств и т.д).

iQOO Watch GT получили 1,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 450 × 390 пикселей. Экран обладает пиковой яркостью 600 нит и поддерживает автоматическую смену 256 уровней яркости в зависимости от окружающего освещения. Есть поддержка режима Always On. Часы оснащены динамиком и микрофоном. iQOO Watch GT будут предлагаться в том числе в версии с поддержкой eSIM, которым для звонков не потребуется наличие смартфона. Есть приемник GPS, чип NFC, датчики ЧСС и SpO2.

iQOO Watch GT работают под управлением операционной системы Blue OS, разработанной материнской компанией Vivo. Платформа имеет собственный магазин приложений, поэтому для часов можно скачать дополнительное ПО и некоторые игры. Максимальная автономность достигает 21 день (без eSIM), в обычном режиме часы проработают 10 дней. При использовании eSIM время работы часов составит от 3 до 9 дней в зависимости от интенсивности использования функций и голосовых звонков.

Цена Bluetooth-версии устройства составляет $69 или €64, вариант с поддержкой eSIM — $110 или €100. Ремешки у часов заменяемые. Поставки iQOO Watch GT начнутся с 16 июля.