Azercosmos предложит IoT-решения в своей сети спутниковой связи в партнерстве с DynaSys Networks

Космическое агентство Азербайджана Azercosmos сегодня объявило о заключении стратегического партнерства с DynaSys Networks, технологической компанией с передовой экосистемой Интернета вещей.

Благодаря этому партнерству Azercosmos получает возможность интегрировать как свою собственную инфраструктуру спутниковой сети, так и инфраструктуру спутниковой сети своих клиентов с всеобъемлющей платформой Интернета вещей DynaSys, которая дает возможность предприятиям в регионах EMEA управлять и развертывать инновационные приложения Интернета вещей. Эти отношения дадут компаниям возможность получить доступ к передовым решениям Интернета вещей, которые могут повысить операционную эффективность, оптимизировать управление ресурсами и открыть новые потоки доходов.

В рамках соглашения обе стороны будут сотрудничать в выявлении и разработке индивидуальных решений Интернета вещей, с приложениями в умных городах и сельском хозяйстве, отслеживании активов, управлении автопарком, экологической устойчивости и прочих бизнес-процессах. Также это сотрудничество охватывает приложения для наблюдения за поверхностью Земли.