Представлен мощный смартфон Redmi K70 Ultra за $359

Помимо складных смартфонов Mix Fold 4 и Mix Flip, компания Xiaomi сегодня представила еще одну модель флагманского смартфона — Redmi K70 Ultra. Аппарат набирает рекордную производительность в AnTuTu — 2,382 млн. баллов.

Redmi K70 Ultra получил плоский OLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2712 × 1220 пикселей, кадровой частотой 144 Hz и частотой регулировки ШИМ 3840 Hz. Пиковая яркость достигает 4000 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass. Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Смартфон построен на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9300+. За охлаждение SoC и других компонентов отвечает испарительная камера площадью 5000 мм2. Используется оперативная память LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0. Основная камера тройная: 50 Мп датчик (Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.6, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол захвата 120 градусов) и макро 2 Мп (f/2.4). Селфи-камера разрешением 20 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (от 0 до 100% за 24 минуты). Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-С, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Hi-Res Audio и экранный сканер отпечатков пальцев. Есть полноценная защита от пыли и воды по стандарту IP68 с возможностью погружения на глубину до 2 метров. Габариты составляют 160,38 x 75,14 x 8,39 мм, вес – 211 гр. ОС: Android 14 с HyperOS.

В дополнение к базовой версии было представлено лимитированное издание Lamborghini Edition, доступное в оранжевом и зеленом цветах. Технически аппарат ничем не отличается от обычной версии.

Цены на Redmi K70 Ultra: 12/256 Gb – $359, 12/512 Gb – $399, 16/512 Gb – $440, 16 Gb/1 Tb – $495. Redmi K70 Ultra Lamborghini Edition будет предложен только в одной версии с 24 Gb ОЗУ и накопителем на 1 Tb за $550.