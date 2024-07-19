Представлен Xiaomi Mix Flip — первый смартфон-раскладушка компании

Кроме складного Mix Fold 4, компания Xiaomi представила смартфон Mix Flip – свое первое устройство, выполненное в форм-факторе вертикальной «раскладушки».

Одной из особенностей Xiaomi Mix Flip стал большой внешний дисплей, с помощью которого можно пользоваться большинством функций смартфона без необходимости его раскрытия.

Дисплей вмещает полноразмерную клавиатуру, что позволяет вести переписку в мессенджерах, но область под сообщения довольно ограничена.

Характеристики внешнего дисплея: 4,01″, OLED, 1392 x 1208 пикселей, частота обновления 120 Hz, пиковая яркость 3000 нит и защитное стекло Dragon Crystal Glass. Внутреннего: 6,86″, OLED, 2912 x 1224 пикселя, динамическая частота обновления 1-120 Hz, частота ШИМ 2160 Hz, пиковая яркость 3000 нит. В обоих экранах используется матрица C8+ от TCL. По заверениям Xiaomi, конструкция смартфона гарантированно выдерживает 500 тыс. складываний и раскладываний.

В основе Xiaomi Mix Flip лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Для улучшения отвода тепла используется испарительная камера с трехмерной структурой для лучшего прилегания к чипу. Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.7, автофокус, фокусное расстояние 23 мм, OIS) и 50 Мп (телефото, OV60A40, f/2.0, автофокус, оптический зум 2х, фокусное расстояние 47 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп расположена в отверстии по центру (OV32B, f/2,0). Все камеры с настройкой от компании Leica.

Несмотря на компактные габариты, смартфон получил аккумулятор большой емкостью 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты: 88,1 х 74 х 15,3 мм (в сложенном виде), 167,5 х 74,02 х 7,8/7,6 мм (в разложенном, пластик/стекло). Смартфон работает на Android 14 с HyperOS. Цвета корпуса: черный, белый и фиолетовый варианты в стекле и фиолетовый из полимера. Цены на Xiaomi Mix Flip: 12/256 Gb – $825, 16/512 Gb – $895, 16 Gb/1 Tb – $1005.