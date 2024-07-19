Xiaomi MIX Fold 4 – еще тоньше, еще легче, еще мощнее

Компания Xiaomi провела в Китаю большую презентацию, на которой представила ряд новых продуктов. В этой заметке расскажем о новом складном смартфоне Mix Fold 4. По сравнению с прошлым поколением новая модель стала тоньше и легче благодаря новому шарниру Dragon Bone Hinge 2.0, который на 34% меньше предыдущего. Вес устройства уменьшился с 255 до 226 гр, а толщина в сложенном виде — с 10,9 до 9,47 мм. В разложенном виде толщина составляет всего 4,59 мм.

Небольшие изменения коснулись также внешнего вида — переработали блок камер на задней панели. По заявлению производителя, ресурс петель теперь составляет более 500 тыс. циклов складывания и раскладывания. Кроме того, Xiaomi MIX Fold 4 получил ряд других улучшений по сравнению с предшественником.

Внутренний экран характеризуется диагональю 7,98 дюйма и разрешением 2488 х 2244 пикселя, внешний экран – диагональю 6,56 дюйма и разрешением 2520 х 1080 пикселей. Оба экрана выполнены по технологии OLED и поддерживают динамическую частоту обновления от 1 до 120 Hz, частоту сенсорного слоя 240 Hz, частоту ШИМ 2160 Hz и пиковую яркость 3000 нит. Защиту внешнего дисплея обеспечивает закаленное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass.

В качестве аппаратной платформы выступает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон получил мощную систему охлаждения площадью 11 912 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb.

По части камер ничего особенного. В основную входят датчик на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1,55″, f/1.7, автофокус, фокусное расстояние 23 мм, OIS), широкоугольный модуль 12 Мп (OmniVision OV13B10, f/2.2, угол захвата 120 градусов, фокусное расстояние 15 мм), телефото 50 Мп (OmniVision OV60A40, f/2.0, автофокус, оптический зум 2х, фокусное расстояние 47 мм, OIS) и телефото-перископ 10 Мп (Samsung S5K3K1, f/2.92, автофокус, оптический зум 5х, фокусное расстояние 115 мм, OIS). Как и в других флагманах компании, камеры дополнены оптикой и алгоритмами обработки Leica. Фронтальная камера разрешением 20 Мп установлена на обоих экранах.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Важным преимуществом Mix Fold 4 над предшественником стала водозащита корпуса по стандарту IPX8, благодаря чему аппарат способен выдерживать даже полное погружение. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты: 159,37 х 73,1 х 9,47 мм (в сложенном виде), 159,37 х 143,3 х 4,59 мм (в разложенном). Смартфон работает на Android 14 с HyperOS.

На выбор доступны синяя, белая, черная и армированная расцветки корпуса. Цены на Xiaomi MIX Fold 4: 12/256 Gb – $1239, 16/512 Gb – $1375, 16 Gb/1 Tb – $1515.