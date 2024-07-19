Xiaomi Watch S4 Sport — smart-часы для любителей активного отдыха и спорта

На презентации Xiaomi в Китае были представлены smart-часы Watch S4 Sport. Устройство, как следует из названия, ориентированы в первую очередь на людей, ведущих активный образ жизни. В частности, Xiaomi Watch S4 Sport умеют измерять порог анаэробного обмена, также именуемый лактатным порогом. Это уровень нагрузки на организм, когда молочная кислота вырабатывается быстрее, чем успевает утилизироваться. Мониторинг этого показателя вместе с отслеживанием пульса и уровня насыщения крови кислородом с помощью часов позволяет делать тренировки максимально эффективными.

Поддерживается большое количество типов тренировок. Кроме того, часы подходят для дайвинга. Можно погружаться на глубину до 40 метров.

Xiaomi Watch S4 Sport выполнены в титановом корпусе и оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2200 нит. Дисплей покрыт сапфировым стеклом.

Есть поддержка GNSS, eSIM и модуля GPS. Аккумулятора емкостью 586 мАч хватает до 15 дней автономной работы. В остальном часы предлагают стандартный набор функций: просмотр уведомлений, ответ на звонки, будильник, таймер, просмотр погоды, управление музыкой и камерой на смартфоне. На выбор предлагается четыре типа ремешка: фторкаучуковый, силиконовый, тканевый и титановый.

Цена smart-часов в Китае начинается от $275.