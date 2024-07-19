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20 июля, 2024
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Xiaomi Watch S4 Sport — smart-часы для любителей активного отдыха и спорта

Xiaomi Watch S4 Sport

На презентации Xiaomi в Китае были представлены smart-часы Watch S4 Sport. Устройство, как следует из названия, ориентированы в первую очередь на людей, ведущих активный образ жизни. В частности, Xiaomi Watch S4 Sport умеют измерять порог анаэробного обмена, также именуемый лактатным порогом. Это уровень нагрузки на организм, когда молочная кислота вырабатывается быстрее, чем успевает утилизироваться. Мониторинг этого показателя вместе с отслеживанием пульса и уровня насыщения крови кислородом с помощью часов позволяет делать тренировки максимально эффективными.

Xiaomi Watch S4 Sport

Поддерживается большое количество типов тренировок. Кроме того, часы подходят для дайвинга. Можно погружаться на глубину до 40 метров.

Xiaomi Watch S4 Sport выполнены в титановом корпусе и оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2200 нит. Дисплей покрыт сапфировым стеклом.

Есть поддержка GNSS, eSIM и модуля GPS. Аккумулятора емкостью 586 мАч хватает до 15 дней автономной работы. В остальном часы предлагают стандартный набор функций: просмотр уведомлений, ответ на звонки, будильник, таймер, просмотр погоды, управление музыкой и камерой на смартфоне. На выбор предлагается четыре типа ремешка: фторкаучуковый, силиконовый, тканевый и титановый.

Цена smart-часов в Китае начинается от $275.

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