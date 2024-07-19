Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 9 в трех версиях

На презентации в Китае компания Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 9. Дизайн по сравнению с предыдущим поколением остался прежним, основные улучшения коснулись характеристик гаджета. Впервые в линейке появились версии с металлическим корпусом и белой керамикой, ранее предлагался только вариант с пластиком.

Размер OLED-экрана остался прежним — 1,62 дюйма, частота обновления 60 Hz. Xiaomi Smart Band 9 получил аккумулятор на 233 мАч. Автономность выросла до 21 дня, что на 5 дней больше, чем у предшественника.

Xiaomi заявила, что точность отслеживания сна повысилась на 7,9%, а мониторинг сердечного ритма стал точнее на 16%. Smart Band 9 получил обновленный модуль Bluetooth 5.4, поддержку более 150 режимов тренировок, а также защиту от воды (5 ATM). Улучшена система вибрации. Поддерживаются 20 режимов в различных сценариях использования, а также подсчет шагов, калорий и прочих стандартных функций. Кроме того, на презентации Xiaomi объявила о возможности использования браслета для взаимодействия с китайской версией игры Just Dance.

Доступные цвета: черный, серебристый, синий и розовое золото. Есть специальная версия с корпусом из белой керамики. На выбор предлагаются кожаные, тканевые, металлические браслеты. Также есть возможность носить трекер в виде кулона. Цена базовой версии Xiaomi Smart Band 9 составляет $34, версия с NFC предлагается за $41, а керамическая версия – за $48.

Еще одна представленная на презентации новинка — беспроводные наушники Buds 5. Несмотря на компактные размеры, каждый наушник оснащен двойным драйвером, благодаря чему достигается высокое качество звучания.

На одном заряде наушники могут работать до 6,5 часов, а с подзарядкой от кейса — до 39 часов. Xiaomi отмечает, что новые Smart Band 9 передают данные на скорости до 2,1 Мбит/с, что на 800% больше по сравнению с 240 кбит/с у Apple AirPods. Также указывается звук Hi-Fi, кодек aptX Lossless, активное шумоподавление, поддержка пространственного звучания и защита по стандарту IP54.

Цена Xiaomi Buds 5 составляет $95.