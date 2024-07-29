ASUS представил ноутбуки ProArt и Zenbook на базе AMD Ryzen AI 300

Компания ASUS представила ноутбуки ProArt P16, ProArt PX13 и Zenbook S16, в основе которых лежат процессоры AMD Ryzen AI 300. 4-нм чипы построены на базе новейшей архитектуры Zen 5, оснащены графикой RDNA 3.5 и нейромодулем XDNA 2 с производительностью до 50 TOPS. Все ноутбуки ориентированы на создателей цифрового контента и геймеров.

Ноутбук ProArt P16 оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 4K, пиковой яркостью 500 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Для взаимодействия с экраном можно задействовать стилус (4096 уровней силы нажатия).

Аппаратной основой стал процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 со встроенной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 или 4070 в зависимости от конфигурации. Объем оперативной памяти LPDDR5X — до 64 Gb, емкость накопителя – до 2 Tb. Питание ноутбук получает от аккумуляторной батареи на 90 Втч. Предусмотрены интерфейсы USB Type-A, два USB Type-C, HDMI 2.1, кардридер и 3,5-мм разъем. Для беспроводного подключения ноутбук оснащен Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ProArt P16 начинается с $1900.

Модель ProArt PX13 оснащена 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 3K. Конструкция ноутбука позволяет использовать его в качестве планшета. Используется тот же процессор AMD со встроенной графикой NVIDIA, что и в модели ProArt P16. Объем оперативной памяти LPDDR5X меньше — до 32 Gb, емкость накопителя – до 1 Tb. Автономность обеспечивает батарея емкостью 73 Вт·ч. Набор портов такой же, как у старшей модели. Также есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена – от $1700.

Ноутбук Zenbook S16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 3K. Устройство доступно в версиях с процессорами Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen AI 9 365. В обоих вариантах используется интегрированный ускоритель AMD Radeon 890M. Объем оперативной памяти LPDDR5X — до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя – до 1 Tb. Ноутбук оборудован аккумулятором на 78 Вт·ч и шестью динамиками, набор портов тот же, что у моделей ProArt. Цена начинается с $1400.