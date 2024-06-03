Представлены процессоры AMD Ryzen AI 300 для Copilot+ PC

Компания AMD, на Computex 2024, кроме серии десктопных процессоров Ryzen 9000, представила мобильные процессоры Ryzen AI 300 (Strix). Как понятно из названия, новинки ориентированы на сегмент компьютеров с ИИ-возможностями. Новые процессоры соответствуют требованиям бренда Microsoft Copilot+PC.

Мобильные процессоры Ryzen AI 300 построены на базе новейшей архитектуры Zen 5, оснащены графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2. Чипы изготовлены по 4-нм техпроцессу TSMC. AMD заявляет, что новые процессоры обеспечат максимальное быстродействие в задачах, связанных с формированием логических выводов.

По словам компании, нейромодуль XDNA2 предлагает самую высокую ИИ-производительность (50 TOPS) на рынке среди потребительских процессоров, включая Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) и Intel Lunar Lake (40-45 TOPS).

Пока что компания представила две модели:

Ryzen AI 9 365 — 10 ядер, до 5,0 GHz, 34 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 880M;

Ryzen AI 9 HX 370 — 12 ядер, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 890M.

В сравнении с процессором Intel Core Ultra 185H (Meteor Lake), AMD обещает преимущество в быстродействии Ryzen AI 9 HX 370, достигающее от 4 до 73%. В играх среднее преимущество достигает 36%.

Ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen AI 300 с архитектурой Zen 5 появятся в продаже в июле. Первыми свои модели предложат компании Acer, Asus, HP Inc, Lenovo и MSI.