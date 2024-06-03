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4 июня, 2024
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Представлены процессоры AMD Ryzen AI 300 для Copilot+ PC

AMD Ryzen AI 300

Компания AMD, на Computex 2024, кроме серии десктопных процессоров Ryzen 9000, представила мобильные процессоры Ryzen AI 300 (Strix). Как понятно из названия, новинки ориентированы на сегмент компьютеров с ИИ-возможностями. Новые процессоры соответствуют требованиям бренда Microsoft Copilot+PC.

AMD Ryzen AI 300AMD Ryzen AI 300

Мобильные процессоры Ryzen AI 300 построены на базе новейшей архитектуры Zen 5, оснащены графикой RDNA 3.5 и скоростным нейромодулем XDNA 2. Чипы изготовлены по 4-нм техпроцессу TSMC. AMD заявляет, что новые процессоры обеспечат максимальное быстродействие в задачах, связанных с формированием логических выводов.

AMD Ryzen AI 300

По словам компании, нейромодуль XDNA2 предлагает самую высокую ИИ-производительность (50 TOPS) на рынке среди потребительских процессоров, включая Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) и Intel Lunar Lake (40-45 TOPS).

Пока что компания представила две модели:

  • Ryzen AI 9 365 — 10 ядер, до 5,0 GHz, 34 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 880M;
  • Ryzen AI 9 HX 370 — 12 ядер, до 5,1 GHz, 36 Mb кэша, TDP 15-45 Вт, графика Radeon 890M.

В сравнении с процессором Intel Core Ultra 185H (Meteor Lake), AMD обещает преимущество в быстродействии Ryzen AI 9 HX 370, достигающее от 4 до 73%. В играх среднее преимущество достигает 36%.

Ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen AI 300 с архитектурой Zen 5 появятся в продаже в июле. Первыми свои модели предложат компании Acer, Asus, HP Inc, Lenovo и MSI.

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